Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пилорама сгорела на площади 1296 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание на деревообрабатывающем предприятии произошло в поселке Тонкино днем 23 января. В результате нет ни погибших, ни пострадавших.

Предположительно, пилорама загорелась из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Проводится расследование.

