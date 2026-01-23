Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
23 января 2026 17:10Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области
23 января 2026 16:17Электрошокеры, травматы и боеприпасы пытались пронести в нижегородские суды
23 января 2026 13:18Бывший аудитор нижегородской КСП выступил в суде по делу о взятках
23 января 2026 12:02Гибель двух человек на пожаре под Арзамасом обернулась уголовным делом
22 января 2026 19:31Нижегородка убила мужа бутылкой, а тело закопала в сарае
22 января 2026 18:41В ФСБ сообщили о задержании сотрудника нижегородской ИК за взятки
22 января 2026 17:30Появились фото и видео с места пожара на рынке в Кстове
22 января 2026 14:06Крупный пожар произошел на кстовском рынке 22 января
22 января 2026 11:08Водитель УАЗа погиб при столкновении с фурой в Нижегородской области
22 января 2026 09:15Сотрудники ЦРБ попали в жуткое ДТП под Нижним Новгородом: есть погибший
Происшествия

Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области

23 января 2026 17:10 Происшествия
Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Пилорама сгорела на площади 1296 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Возгорание на деревообрабатывающем предприятии произошло в поселке Тонкино днем 23 января. В результате нет ни погибших, ни пострадавших. 

Предположительно, пилорама загорелась из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Проводится расследование. 

Напомним, что в середине января пожар произошел в Кудьминской промзоне. А вчера полыхало здание на кстовском рынке.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
МЧС Пожар Тонкино
Поделиться:
Новости по теме
23 января 2026 12:02Гибель двух человек на пожаре под Арзамасом обернулась уголовным делом
18 января 2026 16:01Мужчина погиб при пожаре в поселке Арья Нижегородской области
17 января 2026 16:52Курятник сгорел на 48 "квадратах" в Богородском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных