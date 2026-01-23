Пилорама сгорела на 1296 кв. метрах в Нижегородской области

Фото:
Пилорама сгорела на площади 1296 кв. метров, сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Возгорание на деревообрабатывающем предприятии произошло в поселке Тонкино днем 23 января. В результате нет ни погибших, ни пострадавших.
Предположительно, пилорама загорелась из-за нарушения правил эксплуатации печного оборудования. Проводится расследование.
Напомним, что в середине января пожар произошел в Кудьминской промзоне. А вчера полыхало здание на кстовском рынке.
