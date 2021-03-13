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Бизнес

Реализацию 11 инвестпроектов при сопровождении Корпорации развития завершат в 2021 году в Нижегородской области

26 марта 2021 16:31  [558] Бизнес

Фото: Александр Воложанин

Реализацию 11 инвестпроектов при сопровождении Корпорации развития завершат в 2021 году в Нижегородской области. Об этом сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе онлайн-конференции "Инвестиционная система Нижегородской области. Точки роста" издательского дома "Коммерсант".

По словам Андрея Саносяна, инвестиции по этим проектам составляют около 21 млрд рублей.

В частности, в регионе планируется завершить строительство двух свиноводческих комплексов в Ардатовском и Сергачском районах, магистрально-сортировочного центра, цеха по производству трубопроводов и завода по выпуску металлоизделий в Нижнем Новгороде. Также закончатся строительство тепличного комплекса, спортивного комплекса, модернизация цеха по производству стекла в городе Бор; строительство литейно-механического завода в Дальнеконстантиновском районе. Кроме того, планируется открытие двух предприятий в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Кулибин": по производству водных клеевых материалов и по выпуску полимерно-композитных газовых баллонов.

"Пандемия, безусловно, отразилась на ходе реализации инвестпроектов, некоторые предприниматели скорректировали этапы и сроки. Но ни один инвестор не отказался от проектов в Нижегородской области. Бизнес имеет долгосрочные планы развития в регионе, направленные на рост производства и создание новых рабочих мест. Только в рамках реализации тех 11 проектов, которые планируется завершить в 2021 году при сопровождении Корпорации развития, будет создано порядка 2000 рабочих мест", - подчеркнул замгубернатора.

Генеральный директор Корпорации развития Нижегородской области Тимур Халитов пояснил, что сопровождение инвестпроектов предполагает комплексную работу и осуществляется "под ключ" - от идеи до последнего этапа ее реализации.

"Мы находимся в постоянном контакте с инвесторами. Корпорация развития работает по принципу "одного окна", то есть инвесторы, обращаясь к нам, могут получить ответы на все свои вопросы по работе в регионе", - сказал Тимур Халитов.

В Нижегородской области сформирована серьезная инфраструктура по поддержке бизнеса в целом и инвесторов, в частности.

"Именно комплексный подход и внимательное отношение к инвесторам позволили Нижегородской области совершить в 2020 году рекордный скачок в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах РФ – на 39 позиций. Регион поднялся с 57-го на 18-е место", - резюмировал Андрей Саносян.

Напомним, АО "Корпорация развития Нижегородской области" создано в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Основной задачей организации является привлечение инвесторов и содействие в реализации проектов на всех стадиях – начиная от сбора информации о регионе и заканчивая вводом объекта в эксплуатацию. Корпорация развития Нижегородской области принимает на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.

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Теги:
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