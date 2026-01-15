Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Экономика

Коммерческая недвижимость подорожает в нижегородских городах "Золотого кольца"

15 января 2026 11:35 Экономика
Коммерческая недвижимость подорожает в нижегородских городах Золотого кольца

Фото: Александр Воложанин

В нижегородских городах, которые в 2027 году войдут в состав "Золотого кольца", могут вырасти цены на коммерческую недвижимость. Об этом рассказала ИА "Время Н" президент Нижегородской гильдии сертифицированных риэлторов Елена Макарова. 

По словам эксперта, наибольшие изменения затронут объекты, связанные с туристической инфраструктурой — гостиницы, рестораны, кафе и сувенирные лавки. Интерес к таким помещениям будет расти благодаря увеличению потока туристов и, как следствие, росту инвестиционной привлекательности этих территорий.

"В Арзамасе уже сейчас можно наблюдать рост цен. Это заметно по январским праздникам Количество гостей в городе было большим. Гостиницы, кафе, рестораны, сувенирные лавки были заполнены", — отметила Макарова.

По ее оценке, стоимость коммерческой недвижимости в этих городах может вырасти примерно на 15%. Что касается жилой недвижимости, то там цены вряд ли сильно изменятся. 

Напомним, в состав "Золотого кольца" войдут Арзамас, Богородск, Большое Болдино, Выкса, Городец, Дивеево, Нижний Новгород, Павлово, Пурех и Чкаловск.

Ранее Елена Макарова рассказала НИА "Нижний Новгород", что будет с региональным рынком недвижимости в 2026 году. 

