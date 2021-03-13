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Общество

Прием документов на новый учебный год стартует в Нижегородском кадетском корпусе

27 марта 2021 14:54  [179] Общество

Прием документов на новый учебный год стартует в Нижегородском кадетском корпусе, сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Нижегородском кадетском корпусе Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова (п. Истомино, Балахнинский район) планируется набор воспитанников в 7 и 10 классы. Общее количество обучающихся - 420 человек (только мальчики), 20 классов-комплектов (7-11 классы).

Напомним, что кадетский корпус готовит будущих специалистов для воздушно-десантных войск ВС РФ.

С апреля 2021 года также стартует прием документов от кандидатов, желающих обучаться в Нижегородском, Башкирском, Татарстанском, Удмуртском, Чувашском кадетских корпусах Приволжского федерального округа. Прием открыт до 15 июня 2021 года.

Для повышения доступности кадетского образования предусмотрен набор в данные учебные заведения 2 094 обучающихся из других регионов Российской Федерации, а также из числа воспитанников детских домов и интернатных учреждений.

СПРАВКА:
Подробная информация о правилах приема, необходимых документах и конкурсных испытаниях размещена на официальных сайтах учреждений:
- Нижегородский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени генерала армии В.Ф. Маргелова (п. Истомино, Балахнинский район) - www.kadet-mvf-nn.narod.ru
- Башкирский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя России А.В. Доставалова (г. Ишимбай) - https://bkkpfo.ru/
- Татарстанский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза Г.Б. Сафиуллина (г. Нижнекамск) - https://kadet-nk.ru/
- Удмуртский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза В.Г. Старикова (г. Воткинск) –
https://www.ukk-pfo.com/
- Чувашский кадетский корпус Приволжского федерального округа имени Героя Советского Союза А.В. Кочетова (г. Чебоксары) - https://chebkadet21.ru/

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Теги:
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