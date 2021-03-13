Дожди и похолодание наступают на Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе дождливую погоду и небольшие ночные заморозки.
В первые два дня – понедельник и вторник, в городе будет еще солнечно, температура воздуха днем ожидается около +4°, но по ночам все еще холодно и заморозки, а столбики градусников будут опускаться до -9°.
Однако уже в ночь на среду небо затянет облаками, а ночная температура войдет в плюсовые значения – до +2°. Днем пойдет снег и потеплеет до +4°.
Ночной переход в четверг ознаменуется осадками в виде дождя и снижением температуры до +3°, но ощущаться будет как -3°.
Пятница обещает отсутствие отсадков и температурный фон как накануне.
В субботу вновь прогнозируется дождь в сопровождении сильного тумана и +5°, а в воскресенье немного прояснится и потеплеет до +6°.
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