Дожди и похолодание наступают на Нижний Новгород Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Синоптики прогнозируют в Нижнем Новгороде на предстоящей неделе дождливую погоду и небольшие ночные заморозки.

В первые два дня – понедельник и вторник, в городе будет еще солнечно, температура воздуха днем ожидается около +4°, но по ночам все еще холодно и заморозки, а столбики градусников будут опускаться до -9°.

Однако уже в ночь на среду небо затянет облаками, а ночная температура войдет в плюсовые значения – до +2°. Днем пойдет снег и потеплеет до +4°.

Ночной переход в четверг ознаменуется осадками в виде дождя и снижением температуры до +3°, но ощущаться будет как -3°.

Пятница обещает отсутствие отсадков и температурный фон как накануне.

В субботу вновь прогнозируется дождь в сопровождении сильного тумана и +5°, а в воскресенье немного прояснится и потеплеет до +6°.