Карантин по лейкозу скота введен в Ардатовском округе Общество

Фото: Александр Воложанин

Комитет ветеринарии Нижегородской области издал приказ №558 от 19 января 2026 года, согласно которому введен карантин по лейкозу скота в Ардатовском муниципальном округе.

Основанием для введения карантина послужило выявление вируса лейкоза у коровы, принадлежащей индивидуальному предпринимателю Новиковой Т.В. Документ устанавливает, что территория радиусом 1 км вокруг участка с кадастровым номером 52:51:006:007175 признается неблагоприятной зоной.

На указанном участке, в частности, запрещены вывоз животных, чувствительных к инфекции, контакты посторонних лиц с животными, совместное содержание и дойка больных и здоровых особей.

Ряд смежных территорий, примыкающих к зараженной зоне, также объявляются санитарной резервацией. Здесь запрещается перемещение зараженных животных, их общение с прочими особями, проведение ярмарок и других мероприятий с участием домашнего скота.

Документ предписывает главе Ардатовского округа и главному ветеринарному врачу округа обеспечить соблюдение указанных мер.

Кроме того, приказом №556 сняты карантинные ограничения по лейкозу в селе Арманиха Дальнеконстантиновского района, деревне Букино и селе Подвязье Богородского округа.

Ранее сообщалось, что карантин по лейкозу действует в поселке Тарасиха Семеновского округа.