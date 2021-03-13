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Происшествия

Один человек погиб и еще два пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе

29 марта 2021 09:06  [228] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Один человек погиб и еще два пострадали в ДТП с автобусом в Кстовском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Согласно информации, автоавария произошла 28 марта около 12:30 на 472 км автодороги Нижний Новгород-Москва-Казань.

В результате столкновения рейсового автобуса и иномарки Nissan погибла 61-летняя женщина, находившаяся в автомобиле. Еще один пассажир иномарки - 6-летний ребенок был доставлен в больницу.

В медучреждение на карете скорой медпомощи отправился и 23-летний пассажир.

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Теги:
ДТП
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