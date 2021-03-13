Нижегородскому бизнес-сообществу представили платформу "Ростелеком Ключ" Бизнес

Фото: Ростелеком

"Ростелеком" выступил партнером форума "О недвижимости: рынок после 2020", который собрал в Нижнем Новгороде застройщиков, представителей управляющих компаний, риелторов и ведущих экспертов рынка. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В рамках форума провайдер презентовал бизнес-сообществу систему цифровых сервисов "Ростелеком Ключ" для повышения безопасности и комфорта в домах и на прилегающих территориях.

"Всё больше застройщиков обращаются в компанию "Ростелеком" еще на этапе проектирования зданий. И это оправданно: лучше сразу предусмотреть возможность подключения различных цифровых сервисов, чем потом подводить кабели. Захотят жильцы, например, установить видеонаблюдение или шлагбаум – проблема будет быстро решена без дополнительных усилий и затрат. Не придется сверлить отверстия в стенах или вскрывать асфальт, чтобы проложить коммуникации. Еще один плюс: новоселы могут сразу же воспользоваться цифровыми услугами. Это повышает привлекательность квартир в глазах потенциальных покупателей", - рассказала директор по работе с массовым сегментом Нижегородского филиала ПАО "Ростелеком" Юлия Зорина.

"Ростелеком Ключ" – это многофункциональная платформа, на основе которой работают умные домофоны, видеонаблюдение, смарт-шлагбаумы, приборы учета электроэнергии, воды и тепла.

Ключевая особенность сервиса, отмечает Юлия Зорина, заключается в том, что все задачи решаются в единой цифровой среде. Управлять объектами недвижимости, обеспечивать их сохранность и безопасность поможет личный кабинет в браузере или мобильное приложение в смартфоне. Они работают по принципу одного окна, которое открыто как для застройщиков и управляющих компаний, так и для и жильцов.

"Ростелеком" оказывает застройщикам экспертную поддержку при проектировании зданий, это помогает снизить стоимость строительства инженерных коммуникаций.

В Нижнем Новгороде сервисами "Ростелеком Ключ" оснащены жилые комплексы "Аквамарин", "Новая Кузнечиха", "Жюль Верн", "Маршал Град" и "Цветы".

Узнать подробнее о семействе цифровых сервисов "Ростелеком Ключ" можно на сайте компании.