Пенсионерка погибла на пожаре в Нижегородской области из-за детской шалости с огнем Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Пенсионерка погибла на пожаре в Нижегородской области из-за детской шалости с огнем. Об этом сообщается на сайте СУ СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности" по факту гибели на пожаре 84-летней женщины.

По версии следствия, 25 марта утром в доме д. Бажино Варнавинского района произошло возгорание жилого деревянного дома.

При расследовании инцидента удалось установить, что хозяйка дома оставила 6-летнего ребенка под присмотр 69-летней соседке.

Мальчик взял зажигалку и поджег мягкую игрушку, находясь в комнате один.

После того, как огонь стал распространяться, ребенку и хозяйке дома удалось выбежать на улицу. Престарелая родственница хозяйки дома, спастись не смогла.