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Бизнес

"ТНС энерго НН" информирует клиентов об особенностях услуги "Автоплатеж"

30 марта 2021 14:44  [287] Бизнес

"ТНС энерго НН" информирует клиентов об особенностях услуги "Автоплатеж" от Сбербанка. Соответствующую информацию распространила пресс-служба компании.

Клиенты, впервые подключившие услугу "Автоплатеж" от Сбербанка, могут самостоятельно выбрать – оплатить только обязательный платеж (электроэнергия, потребленная в прошедшем месяце) либо оплатить потребление прошлого месяца вместе с рекомендуемым платежом.

Клиентам "ТНС энерго Нижний Новгород", которые ранее подключили услугу "Автоплатеж", по умолчанию будет предлагаться к списанию только сумма обязательного платежа.

В сервисах Сбербанка, таких как: терминалы самообслуживания, Сбербанк Онлайн и Сбербанк Автоплатеж, варианты платежа будут представлены следующими опциями:
- Обязательный платёж - "Оплата за предыдущий период",
- Обязательный и рекомендуемый платёж - "Оплата с учётом рекомендуемого платежа".

Выбор варианта оплаты производится исключительно клиентом. При оплате электроэнергии рекомендуемый платеж не является обязательным, от него можно отказаться.

При сканировании QR-кода из квитанции в сервисах банков сумму, включающую рекомендуемый платеж, можно изменить самостоятельно и оплатить только обязательный платеж за электроэнергию.

Рекомендуемый платеж - это оплата текущего потребления электроэнергии, рассчитанная по среднемесячному или нормативу. Рекомендуемый платёж, внесенный в текущем месяце, учитывается при расчете суммы обязательного платежа в следующем месяце.

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Теги:
ЖКХ ТНС Энерго
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