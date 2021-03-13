инвест-проект
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 30 марта 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
30 марта 2021 15:00  [84] ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка
30 марта 2021 14:44  [288] "ТНС энерго НН" информирует клиентов об особенностях услуги "Автоплатеж"
30 марта 2021 13:17  [151] Более 1300 человек прошли обучение инструментам бережливых технологий в Нижегородской области
30 марта 2021 12:31  [237] Нижегородские IT-специалисты разработали систему, объединяющую всю информацию об объектах недвижимости
30 марта 2021 11:20  [108] Банк "Открытие" сделал бесплатным GPI-трекинг валютных платежей
29 марта 2021 13:56  [224] Нижегородскому бизнес-сообществу представили платформу "Ростелеком Ключ"
29 марта 2021 13:09  [191] Банк "Открытие": рубль попытается возобновить укрепление к доллару
29 марта 2021 12:07  [192] Банк "Открытие" принял участие в съезде "Опоры России"
26 марта 2021 17:53  [531] Первый брутто-контракт с перевозчиком заключен в Нижегородской области
26 марта 2021 16:54  [310] Испытательный цех АПЗ получил аттестацию Минобороны
Бизнес

ПСБ запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка

30 марта 2021 15:00  [84] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

ПАО "Промсвязьбанк" запустил акцию с начислением денег предпринимателям за рекомендацию банка. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, в рамках акции "Вместе выгодно" банк конвертирует рекомендации своих клиентов в деньги и начисляет по 3 тысячи рублей как предпринимателю, пригласившего на банковское обслуживание другого МСП, так и бизнесмену, открывшему расчетный счет в ПСБ по этой рекомендации. Поделиться ссылкой-приглашением можно в мобильном или интернет-банке, а также в разделе акции на сайте банка.

Для получения вознаграждения достаточно направить партнеру по бизнесу приглашение на открытие в ПСБ расчетного счета, и если он его откроет, пройдя по направленной ему персональной ссылке, то оба смогут получить по 3 тыс рублей. Количество рекомендаций при этом не ограничено, а клиент ПСБ, владеющий несколькими компаниями, может получить двойной бонус за открытие счета для каждого своего предприятия, следуя этой схеме.

"Аналогичную акцию - "Вместе выгодно" - мы проводили в прошлом году, когда начисляли бонусы действующим клиентам за приглашение новых. В качестве вознаграждения за открытие счета мы предоставляли бесплатное обслуживание, интернет-платежи и смс-уведомления. Эта акция оказалась очень популярной: наши клиенты смогли сэкономить более 11,5 млн рублей, воспользовавшись бонусами в рамках программы", - отметил вице-президент дирекции цифрового бизнеса ПСБ Роман Гаврилов.

"В этом году мы решили конвертировать бонусы в деньги и предлагаем их не только рекомендателю, но и тому, кто открыл у нас расчетный счет по рекомендации. Ожидаем, что такая акция заинтересует прежде всего микро и малый бизнес, предпринимателей, работающих в сфере услуг и торговли, которые особенно пострадали в пандемию и сейчас постепенно восстанавливают свою деятельность", - резюмировал он.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
Лыжный марафон Нижний 800
13 марта 2021 14:46Лыжный марафон "Нижний 800"

Кирилл Мартынов

вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph