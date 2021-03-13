Выставка "Мир глазами особенного ребенка" откроется 2 апреля в Нижнем Новгороде Культура и отдых

Фото: организаторы мероприятия

Выставка "Мир глазами особенного ребенка" откроется 2 апреля в Нижегородском областном информационном центре. Об этом сообщают организаторы мероприятия - Нижегородский благотворительный фонд помощи детям с расстройствами аутистического спектра "Время РАСсвета" при поддержке АНО "Центр 800" и проекта "800 добрых дел".

Согласно информации, основной задачей выставки является формирование толерантного отношения к детям и взрослым с особенностями в развитии - с расстройствами аутистического спектра (РАС).

Гости выставки познакомятся с творчеством подопечных БФ "Время РАСсвета" в возрасте от 5 до 8 лет. Это 15 картин в стиле абстракционизма. "Радужное море", "Космос вокруг нас", "Зарождение жизни", "Одуванчики", "М&M`s", "Любовь мамы" – это лишь часть экспозиции.

По словам руководителя департамента специальных проектов АНО "Центр 800" Екатерины Чудаковой, расстройства аутистического спектра меняют механизм взаимодействия человека с внешним миром. Нарушения в головном мозге, которые являются причиной заболевания, приводят к выраженному дефициту общения и ограничению социального взаимодействия.

"Поэтому творчество для детей с РАС имеет колоссальное коррекционное взаимодействие. Это одновременно один из способов понять и познать мир, а также особый язык, который помогает говорить с такими людьми. Это прекрасная терапия, путь выстраивания отношений с миром – таким сложным и таким непонятным. Для этой выставки дети создавали работы в присутствии взрослых, но практически без их помощи. Это было главным условием, ведь важна не красота картины, а ее наполненность. И потому получились работы не особенных, а уникальных детей", - сказала она.

Посетители выставки смогут приобрести любую понравившуюся работу. Собранные средства пойдут на нужды благотворительного фонда.