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Общество

Мультимодальный маршрут между Нижегородской областью и Москвой восстановят с 1 мая

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Фото: НИА Нижний Новгород

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Мультимодальный маршрут между Нижегородской областью и Москвой восстановят с 1 мая. Об этом сообщили на ГЖД.

Напомним, что "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД") организовала мультимодальный маршрут с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по маршруту Москва – Арзамас-2 – Дивеево в июле 2018 года. Во время активной пандемии коронавируса действие маршрута было приостановлено, а сейчас возобновляется.

Железнодорожные и автобусные рейсы будут состыкованы по времени прибытия и отправления.

Через станцию Арзамас-2 проходят поезда, следующие по маршрутам, связывающие Москву со станциями Круглое поле и Казань в Татарстане, а также со станцией в Чебоксарах. В Арзамасе пассажиры могут в 07:30 пересесть на автобусы и прибыть в Дивеево в 09:00.

Из Дивеева автобусы будут отправляться в 21:00 и прибывать
на станцию в Арзамас в 22:30, чтобы пассажиры смогли совершить посадку на поезда, следующие до Москвы.

Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в любой кассе дальнего следования на железнодорожных вокзалах или на сайте
ОАО "РЖД".

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Теги:
Железная дорога Транспорт
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