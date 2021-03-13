Всероссийский концертный тур "Молодые звезды классической музыки" стартует в Нижнем Новгороде 3 апреля Культура и отдых

Театр оперы и балета Фото: НИА "Нижний Новгород"

Всероссийский концертный тур "Молодые звезды классической музыки" стартует в Нижнем Новгороде 3 апреля. Об этом сообщили в минкультуры Нижегородской области.

Согласно информации, 3 апреля в 18:00 в Нижегородском театре оперы и балета им. А.С. Пушкина состоится первый концерт в рамках всероссийского тура. Участниками программы станут победители всероссийских и международных музыкальных конкурсов – юношеского конкурса им. П.И. Чайковского, "Щелкунчик", "Синяя птица", Astana Piano Passion и Grand Piano Competition.

Концерт пройдет в сопровождении симфонического оркестра Нижегородского театра оперы и балета под руководством Юрия Медяника. В программе – выступления скрипачки Анны Савкиной, виолончелистки Анастасии Ушаковой, кларнетиста Эрика Мирзояна, пианисток Анастасии Махамендриковой и Варвары Кутузовой.

В сотрудничестве с минкультуры Нижегородской области преподавателям и учащимся музыкальных школ Нижнего Новгорода и области билеты на мероприятие предоставлены по льготной цене, благодаря чему концерт молодых музыкантов посетит более 300 заинтересованных слушателей.