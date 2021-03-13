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Общество

Жители почти 800 домов Дзержинска и Кстова заплатят за отопление меньше по итогам 2020 года

31 марта 2021 11:10  [56] Общество

Фото: пресс-служба компании

Жители почти 800 домов Дзержинска и Кстова заплатят за отопление меньше по итогам 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс".

Согласно информации, перерасчет будет отражен в квитанции ЕРКЦ за март 2021 года.

Анализ проведенной корректировки показал, что у 85% процентов домов Дзержинска и Кстова произведено снижение размера платы за отопление, по оставшимся 15% – в сторону увеличения. Итоговый перерасчет за отопление по двум городам составил -102 млн рублей в сторону снижения.

Информация о корректировке платы за отопление будет размещена на оборотной стороне мартовской квитанции ЕРКЦ. Перечень многоквартирных домов, жителям которых будет произведена корректировка платы за отопление, будет размещен на сайте компании. Задать вопрос по поводу начислений платы за отопление можно в Личном кабинете на сайте ЕРКЦ или в разделе "Обратная связь", по многоканальному телефону Контакт-центра 8-800-100-75-30  или в офисах продаж и обслуживания клиентов ЕРКЦ.

"Благодаря перерасчету, у жителей большинства МКД уменьшится сумма платежа за отопление за март текущего года по сравнению с начислениями за этот месяц. По ряду многоквартирных домов, где корректировка за отопление по итогам 2020 года оказалась положительной, управляющим компаниями и самим жителям МКД стоит проанализировать причины этого, а также принять меры к снижению теплопотерь. Ведь общедомовые приборы учета призваны не экономить плату за отопление, а показывать реальный расход тепла в доме", – подчеркнул директор Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" Александр Бобров.

Жителям МКД, где корректировка по итогам года оказалась положительной, начиная с марта 2021 года предоставлена беспроцентная рассрочка платежа равными долями в течение 10 месяцев. В квитанции (под табличной частью) будет справочно отражена общая сумма положительной корректировки по показаниям ОПУ за прошлый год и сумма ежемесячного платежа по рассрочке.

Перерасчет платы за отопление по итогам года не производится по МКД, где не установлены общедомовые приборы учета, а также если установленный прибор учета тепловой энергии не отработал в 2020 году ни одного полного месяца.

СПРАВКА:
В многоквартирных домах Дзержинска и Кстова, где установлены общедомовые приборы учета (ОПУ) тепловой энергии, плата за отопление определяется на основании среднемесячных показаний ОПУ за предыдущий год. Начисления за данную услугу производятся в течение всего года.

По итогам года производится корректировка размера платы за отопление с учетом фактических показаний приборов учета. В Дзержинске и Кстове расчет платы за отопление производит Нижегородский филиал АО "ЭнергосбыТ Плюс" от имени поставщика услуги ПАО "Т Плюс".

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Теги:
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