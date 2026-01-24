У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Трихолог Варенова раскрыла, как справиться с проблемой электризации волос зимой

24 января 2026
Трихолог Варенова раскрыла, как справиться с проблемой электризации волос зимой

Фото: с сайта ru.freepik.com

Зимой волосы могут стать более ломкими и сухими из-за холода, а также из-за отопления, которое дополнительно сушит воздух. Головные уборы из шерсти, шарфы и свитеры создают трение, которое усиливает электризацию волос. Иногда даже можно услышать лёгкий треск, если расчесать волосы сразу после того, как снять шапку.

Нижегородский трихолог Татьяна Варенова поделилась с МИА "Стационар-пресс" советами, как справиться с проблемой электризации волос в зимний период. Так, специалист рекомендует использовать увлажняющие средства для волос, такие как бальзамы, кондиционеры и маски: они помогают удерживать влагу внутри волоса, что снижает его склонность к электризации. Также стоит отказаться от пластиковых расчёсок в пользу керамических, силиконовых или деревянных.

При использовании фена важно соблюдать несколько правил: сушить волосы тёплым воздухом на средней скорости потока и держать фен на расстоянии 15 сантиметров от волос. Это поможет избежать перегрева и повреждения волос.

Для дополнительного эффекта можно периодически наносить антистатические средства на одежду и внутрь капюшона, но ни в коем случае не на волосы.

Также важно увлажнять воздух в помещении, чтобы снизить статическое напряжение и улучшить общее состояние волос и кожи головы.

Ранее трихолог объяснила нижегородцам, как уберечь волосы на голове в зимний период.

