Более 91,5 тысячи студентов учатся в 30 вузах и филиалах в Нижегородской области Общество

25 января в России отмечается День российского студенчества. Этот праздник связан с основанием Московского университета в 1755 году по указу императрицы Елизаветы Петровны. День студенчества приурочен к памяти святой мученицы Татианы Римской, которая стала покровительницей российского студенчества.

По данным Нижегородстата, система высшего образования в Нижегородской области на начало 2025/26 учебного года включает:

10 государственных и муниципальных вузов;

16 филиалов государственных и муниципальных вузов;

1 частный вуз;

3 филиала частных вузов.

На начало учебного года в вузах Нижегородской области обучались 91,5 тысячи студентов, из них 65,3% — на очной форме обучения; 25,6% — на заочной форме и 9,1% — на очно-заочной форме.

За последние пять лет численность студентов в высших учебных заведениях Нижегородской области выросла на 8,2%. Распределение студентов по уровням высшего образования выглядит следующим образом: 64,8% — бакалавриат; 23,3% — специалитет; 11,9% — магистратура.

Среди наиболее популярных направлений подготовки среди студентов Нижегородской области - экономика и управление; образование и педагогические науки; юриспруденция; информатика и вычислительную техника; клиническая медицина; машиностроение.

Каждый четвёртый студент региона обучается в филиалах вузов, при этом чуть более половины студентов Нижегородской области - 50,4% - учатся на платных отделениях.

Конкурс на поступление в государственные и муниципальные вузы Нижегородской области в 2025 году составил, в среднем, 11,63 человека на 1 место, что значительно выше показателя 2021 года, когда конкурс был 7,41 человека на 1 место.

В 2026 году День студента впервые будут отмечать 26,3 тысячи первокурсников, принятых в вузы Нижегородской области в 2025 году. Это на 10,3% больше, чем в 2021 году.

