Цены на товары и услуги в Нижегородской области за 2025 год выросли на 4,2% Общество

В Нижегородской области в 2025 году отмечен рост цен на товары и услуги. По данным Росстата, в среднем по региону цены увеличились на 4,2% по сравнению с декабрем 2024 года. Особенно заметно подорожали некоторые виды непродовольственных товаров и услуги.

Так, стоимость повторного получения гербового документа выросла на 42,9%, а удостоверения завещания у нотариуса — на 33%.

Среди лекарств особенно подорожали сосудосуживающий препарат "Нафазолин" (на 34,7%) и средство для лечения гипертонии "Беталок ЗОК" (на 21%).

В сегменте продуктов питания лидерами роста стали лимоны (на 31,8% за кг) и кофе (на 25,8%).

Аренда жилья в государственном и муниципальном фонде подорожала на 22,1%. Цены на ветеринарные услуги также выросли: прививки для животных стали дороже на 22,8%, а осмотр у ветеринара — на 21% Также выросла стоимость услуг образования.

Однако некоторые продукты питания показали снижение цен. Так, цены на овощи, в среднем, уменьшились на 14,7%. Особенно заметно подешевели белокочанная капуста (на 27,6%), картофель (на 21,5%), сладкий перец (на 22,8%), куриные яйца (на 20%), огурцы (на 17,9%) и апельсины (на 17,8%).

Бытовая техника и электроника. согласно данным Росстата, также показали снижение цен. Смартфоны подешевели на 7%, стиральные машины — на 6,8%, холодильники — на 5%, электрочайники — на 5,7%. Мобильная связь стала дешевле на 4,7%.

Цены на одежду для взрослых и детей остались на уровне предыдущего года. Незначительный рост цен (до 5%) отмечен на отдельные лекарства, стройматериалы, мебель и некоторые продукты питания.