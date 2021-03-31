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Бизнес

Компания "ТНС энерго НН" в 2020 году поставила потребителям 10,5 млрд кВт/ч электроэнергии

31 марта 2021 12:27  [97] Бизнес

Гарантирующий поставщик "ТНС энерго Нижний Новгород" в 2020 году поставил потребителям 10,5 млрд кВт/ч электроэнергии. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В том числе отпуск электроэнергии бытовым потребителям (население и приравненные) в 2020 году вырос на 4,5% до 2,5 млрд кВт/ч. Юридическим лицам было отпущено 8 млрд кВт/ч электроэнергии, что на 5,8% ниже показателя 2019 года.

В целом отпуск электроэнергии снизился на 3,5% по сравнению с показателем 2019 года.

Сокращение отпуска электроэнергии обусловлено сложной эпидемиологической обстановкой и связанными с ней ограничениями, пояснили в "ТНС энерго Нижний Новгород".

Количество абонентов-физических лиц в 2020 году выросло на 0,8 % до 1,25 млн. Клиентская база юридических лиц уменьшилась на 1,5% и составляет 39,3 тысяч компаний.

В 2020 году "ТНС энерго Нижний Новгород" заключило договоры обслуживания с рядом социально-значимых потребителей области, такими как государственное бюджетное учреждение школа олимпийского резерва "По прыжкам с трамплина и лыжному двоеборью" и муниципальное бюджетное учреждение "Школа №131". Кроме того, на обслуживание было принято ООО "ОлимпСитиСтрой", построившее специализированный госпиталь для больных COVID-19.

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Теги:
ТНС Энерго Электроэнергия
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