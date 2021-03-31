Банк "Открытие" сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" сделал выгоднее курс онлайн-обмена валют. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, с 30 марта снижен спред по стандартному курсу на валютообменные операции в интернет-банке и мобильном приложении для физлиц в выходные дни.

Теперь клиенты банка "Открытие" могут купить или продать валюту в выходные дни с разницей всего 0,7 руб. от межбанковского рыночного курса, тогда как ранее она составляла 1,5 рубля. В выходные и праздничные дни валютный рынок закрыт, и чтобы избежать валютного риска, на эти дни банкам приходится расширять курсы валют.

Ранее для более выгодного обмена валюты клиентам необходимо было ждать понедельника, когда заработает рынок, и курсы будут сужены.

Банк "Открытие", напротив, не расширяет, а сужает курс на выходные. Клиентам доступны более выгодные курсы в мобильном приложении и интернет-банке, обмен валюты производится безналично между своими счетами. Это предложение может быть интересно тем, кто хранит сбережения в валюте, но хочет совершать неотложные покупки в выходные, не опасаясь за невыгодный курс.