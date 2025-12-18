"Дзержинский водоканал" присоединился к федпроекту "Производительность труда" Экономика

Фото: АО "Дзержинский водоканал"

АО «Дзержинский водоканал» стало 305-м участником федерального проекта «Производительность труда» национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Внедрять инструменты бережливого производства на предприятии будут эксперты регионального центра компетенций (РЦК).

Основным видом деятельности компании является водоснабжение и водоотведение.

«Дзержинский водоканал стал седьмым предприятием коммунальной сферы Нижегородской области, присоединившимся к федеральному проекту. Для компаний коммунального комплекса повышение эффективности — это, прежде всего, повышение качества услуг, которые ежедневно получают жители региона. Внедрение инструментов бережливого производства поможет оптимизировать рабочие процессы компании без существенных дополнительных затрат», — отметил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Эксперты совместно с сотрудниками компании будут работать на площадке полгода. За это время выберут пилотный поток, проанализируют его работу и разработают решения по оптимизации процессов. Параллельно будет вестись обучение сотрудников основам бережливого производства.

Для того чтобы стать участником федерального проекта «Производительность труда», нужно оставить заявку на ИТ-платформе: производительность.рф. С 2019-го по 2024 год подобная мера поддержки реализовывалась в рамках национального проекта «Производительность труда», а с 2025 года - в рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Консультации по участию в федеральном проекте можно получить в центре «Мой бизнес» как очно, так и по телефону горячей линии: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика», инициированный президентом России Владимиром Путиным, является главным инструментом формирования новой модели роста. В его состав вошли федеральные проекты, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства, повышение производительности труда, рост инвестиционной активности, низкоуглеродное развитие и развитие государственной системы статистики и прогнозирования.