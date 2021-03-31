Численность госслужащих в России сократилась почти на 10% Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Численность госслужащих в России сократилась почти на 10%. Об этом сообщается на сайте правительства России со ссылкой на зампредседателя правительства Дмитрия Григоренко.

По его словам, произошедшая оптимизация – самая масштабная за последние годы.

На данный момент сокращены 66 структурных подразделений и 33 штатные единицы заместителей руководителей федеральных ведомств. Также сокращена и штатная численность ведомств: в центральных аппаратах – на 213 единиц, а в территориальных органах – на 31 642 единицы.

"Существующая структура органов государственной власти практически не менялась на протяжении многих лет. В современных условиях она не может эффективно работать над решением задач, которые ставит перед собой государство", - отметил Дмитрий Григоренко.

В заключение зампред правительства отметил, что суть нынешней реформы не в корректировке количественных показателей, а в изменении структуры госаппарата.

"Мы сделаем ее более компактной. Это в свою очередь устранит дублирование функций, исключит лишнюю бюрократию и позволит госаппарату работать более эффективно", - резюмировал Дмитрий Григоренко.