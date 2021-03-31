Банк "Открытие" 40% расчетных счетов для МСБ открывает дистанционно Бизнес

Sky Office – проект "Открытия" для дистанционного обслуживания клиентов – в 2020 году увеличил количество открытых счетов предпринимателей на 15% по сравнению с 2019 годом, до 63 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По итогам 2020 года 40% договоров на расчетно-кассовое обслуживание предпринимателей в банке "Открытие" открыто командой Sky Office, тогда как годом ранее их доля составляла 30%.

Кроме того, специалисты Sky Office обработали более 1 млн телефонных обращений от клиентов. Доля звонков, принятых за первые 20 секунд ожидания, составила 83%, а доля вопросов, решаемых при первом обращении – 80%. Также командой Sky Office обработано более 260 тысяч электронных писем и более 150 тысяч сообщений в чатах.

"Мы открыли Sky Office в 2019 году, и с самого начала нашей задачей было развитие цифровых каналов и продуктов для предпринимателей. Прошедший год сделал дистанционные каналы обслуживания жизненно-важными для бизнеса, и нам удалось поддержать своих клиентов, сохраняя высокий уровень сервиса. За этот период количество операций, доступных через дистанционные каналы, увеличилось с 15 до 45, а количество тем консультирования – с 69 до 82", - рассказала директор центра Sky Office банка "Открытие" Гульнара Фаттахова.

"В 2021 году мы вступили в новую трехлетнюю стратегию, в рамках которой запланирован запуск новых сервисов и услуг, доступных в Sky Office, а также повышение доли открываемых расчетных счетов до 50%", – добавила руководитель центра.

Sky Office открыт в Казани для консультирования клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса по телефону и через интернет. Команда центра отвечает за продажи продуктов и оказывает техническую поддержку в каналах дистанционного банковского обслуживания.