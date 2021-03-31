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Бизнес

ПСБ снижает ставку по льготной ипотеке

31 марта 2021 18:56  [60] Бизнес

ПСБ снижает ставку по ипотечным кредитам в рамках "Госпрограммы-2020" до 5,69%. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В пресс-службе пояснили, что предложение действует до 15 апреля 2021 года.

Ставка распространяется на все кредиты в рамках льготной гражданской ипотеки. Согласно условиям "Госпрограммы-2020", размер кредита на приобретение жилья в новостройках Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет до 12 млн рублей, для других российских регионов - до 6 млн рублей. Размер первоначального взноса - от 15%. Максимальный срок кредитования - 25 лет.

ПСБ входит в топ-5 крупнейших ипотечных игроков. С начала года банк нарастил выдачу кредитов по льготной ипотеке более чем в полтора раза, на "Госпрограммы-2020" приходится около 40% от общей выдачи ипотеки.

"Запуск госпрограммы льготной ипотеки в 2020 году стал драйвером ипотечного рынка и жилищного строительства, что оказало влияние на многие другие отрасли, поспособствовав восстановлению экономики в целом. Программа позволила сотням тысяч семей по всей России приобрести жилье на доступных условиях. ПСБ одним из первых присоединился к программе, и на сегодняшний день объем выданных кредитов по льготной ипотеке составляет почти 50 млрд рублей", - рассказала руководитель центра разработки ипотечных продуктов ПСБ Марина Заботина.

"Устойчивому росту спроса на новостройки способствуют постоянное развитие инфраструктуры в российских городах. Мы рассчитываем, что снижение ставки по одной из самых востребованных ипотечных программ позволит решить квартирный вопрос тем, кто, имея стабильный доход, по разным причинам пока откладывал покупку жилья", - добавила Марина Заботина.

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Теги:
Банки Ипотека
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