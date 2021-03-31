ПСБ обсудил диверсификацию ОПК с частным бизнесом Бизнес

ПСБ, руководители крупных российских предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), гражданской промышленности и представители государственных структур обсудили поддержку проектов диверсификации предприятий ОПК. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Стороны рассмотрели планы по вовлечению предприятий ОПК в национальные приоритеты развития государства, и обсудили практические кейсы по переходу на выпуск гражданской продукции. Дискуссию организовал ПСБ в рамках XVI Всероссийского форума-выставки "ГОСЗАКАЗ".

"Реализация проектов диверсификации с использованием мер господдержки и с участием ПСБ в роли интегратора взаимодействия всех участников – позитивный сценарий повышения экономической эффективности предприятий ОПК. Мы ведем постоянный диалог с участниками рынка, помогаем оборонным компаниям взаимодействовать как с государственными органами и институтами развития, так и с отраслевыми компаниями гражданского сегмента. Сегодня мы на конкретных примерах рассмотрели проблемы, с которыми сталкиваются представители частного бизнеса, участвуя в проектах диверсификации. По итогам сформируем ряд инициатив, которые будут стимулировать компании к развитию гражданского направления", - рассказал руководитель блока диверсификации, импортозамещения и проектного финансирования ПСБ Антон Дроздов.

Объем выпуска высокотехнологичной гражданской продукции на предприятиях ОПК должен быть увеличен до 50% к 2030 году. Все эксперты круглого стола сошлись во мнении, что эти задачи выполнимы только при качественном взаимодействии предприятий ОПК и частного бизнеса. ПСБ, как опорный кредитно-финансовый институт для сектора ОПК, продолжит выступать центром компетенции при взаимодействии со всеми участниками рынка.