Вадим Булавинов обсудил с молодежными организациями проведение "Диктанта Победы" в Нижегородской области Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Депутат Госдумы, региональный координатор проекта "Историческая память" Вадим Булавинов обсудил с волонтерскими и молодежными организациями проведение "Диктанта Победы" в Нижегородской области. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, в центре внимания обсуждался вопрос участия добровольцев в организации и проведении "Диктанта Победы".

"До "Диктанта Победы" остается меньше месяца, и активная фаза подготовки к мероприятию уже стартовала. Акция в этом году будет проходить в третий раз. С одной стороны, у нас уже есть опыт проведения этого замечательного мероприятия, с другой – на нас лежит большая ответственность, ведь с каждым годом растет число его участников. Мы должны качественно подготовить площадки, организовать Диктант на высшем уровне", - отметил Вадим Булавинов.

В этом году "Диктант Победы" состоится 29 апреля. Часть вопросов посвятят первому году Великой Отечественной войны и юбилею великих советских полководцев. Участникам Диктанта предстоит выполнить 25 заданий, ответив на 20 вопросов на общую военно-историческую тему и на пять вопросов по региональной тематике. Традиционно написать его можно будет как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

Как сообщила заместитель руководителя исполнительного комитета НРО партии "Единая Россия" Татьяна Скоробогатова, на данный момент подтвердили свое участие в акции более 190 площадок, регистрация продолжается. Написать Диктант можно будет на базе средних общеобразовательных организаций, учреждений среднего профессионального образования, высших учебных заведений, учреждений дополнительного образования и организаций патриотической направленности, а также на базе силовых ведомств.

В прошлом году к "Диктанту Победы" присоединились более 10 тысяч нижегородцев. В этом году количество участников будет ограничено лишь одним фактором – эпидемиологической обстановкой, которая будет на момент проведения акции.

"Мы ждем эту акцию с особым трепетом, начинаем заранее к ней готовиться. У волонтеров есть уже стандартные функции. Они обеспечивают организационную поддержку площадок – это встреча гостей, регистрация, выдача заданий, инструктаж перед акцией и контроль за соблюдением всех правил во время написания Диктанта. После этого мы собираем все бланки, упаковываем их в конверты и передаем на обработку. Конечно, нам и самим всегда хочется написать Диктант, но, к сожалению, не всегда это получается. Но обязательно проверяем свои знания по истории, участвуем в акции онлайн", - сказала исполнительный директор НРО ВОД "Волонтеры Победы" Дарья Лежнина.

В свою очередь, руководитель Регионального центра обработки информации Ирина Замыслова предложила в этом году подключиться волонтерам и к верификации бланков. Для всех желающих они организуют обязательный обучающий семинар.

"Уверен, что с такой командой профессионалов у нас все получится. Несмотря на молодой возраст, эти ребята уже доказали, что они могут справляться с самыми сложными задачами. Крайне важно в этом году, как и в прошлом, обеспечить безопасность для участников Диктанта. Эпидемиологическая обстановка обязательно будет учтена при проведении "Диктанта Победы", - подчеркнул Вадим Булавинов.

Оказать помощь в организации Диктанта может любой совершеннолетний житель России – для этого необходимо зайти на портал волонтерыпобеды.рф и зарегистрироваться в качестве добровольца. Также все волонтеры пройдут обязательное обучение.

Напомним, в 2021 году "Диктант Победы" пройдет в третий раз. Акцию организуют "Единая Россия", Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение "Волонтеры Победы". В 2020 году свои знания смогли проверить более миллиона человек из России и 75 зарубежных государств.