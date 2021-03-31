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Бизнес

Более 1700 консультаций получили нижегородские предприниматели через центр "Мой бизнес" и его филиалы

02 апреля 2021 12:07  [68] Бизнес

Более 1700 консультаций получили нижегородские предприниматели в I квартале 2021 года через центр "Мой бизнес" и его филиалы. Об этом сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

По его словам, в настоящее время филиалы центра открыты в 31 муниципалитете Нижегородской области в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

Максим Черкасов напомнил, что центры предоставляют комплексные услуги по принципу "одного окна", то есть, предприниматель может получить здесь необходимую информацию и консультацию обо всех видах поддержки.

Он отметил, что с началом пандемии центры стали работать в онлайн-формате, но сейчас все филиалы уже перешли на очный режим.

"Личный прием позволяет не только дать необходимые предпринимателям ответы, но и узнать мнения бизнесменов о мерах поддержки, которые мы оказываем, о качестве консультационных услуг, предоставляемых в районах", - рассказал Максим Черкасов.

В окна "Мой бизнес" можно обратиться лично или по телефону горячей линии: 8-800-301-29-94 (ежедневно с 9:00 до 18:00, звонок бесплатный). Кроме того, получить информацию обо всех актуальных мерах поддержки бизнеса можно на портале и через чат-бот "Мойбизнес52" в Telegram.

Напомним, нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" реализуется в соответствии с указом президента. Основная задача нацпроекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых.

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Теги:
бизнес Предприниматели
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