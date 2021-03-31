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Бизнес

Банк "Открытие": решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти стало позитивным для рынка

02 апреля 2021 12:28  [56] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие": решение ОПЕК+ увеличить добычу нефти стало позитивным для рынка. Пресс-служба банка распространила комментарий руководителя аналитического управления "Открытие Research" Анны Мориной.

По ее словам, на первоапрельском заседании страны ОПЕК+ приняли решение постепенно увеличивать добычу нефти в мае, июне и июле. Несколько неожиданно, что в официальном пресс-релизе не оказалось конкретных цифр увеличения, а только сообщение, что увеличение будет и будет не более 500 тысяч баррелей в день каждый месяц.

По информации Интерфакса и его источников, в мае и июне рост добычи составит по 350 тысяч баррелей в день, в июле – 450 тысяч. Дополнительно Саудовская Аравия также начнет снимать добровольные ограничения и постепенно, за те же три месяца, вернет на рынок 1 миллион баррелей в день – 250 тысяч в мае, 350 тысяч в июне и 400 тысяч в июле.

В пресс-релизе также отмечено, что ежемесячные встречи и совещания ОПЕК+ продолжатся для мониторинга ситуации и принятия решений по балансировке рынка при необходимости.

"С фундаментальной точки зрения восстановление спроса все еще зыбкое, особенно в разгар третьей волны коронавируса и новых локдаунов в Европе.
Примечательно, что днем 1 апреля министр Энергетики США Дженнифер Грэнхольм позвонила министру энергетики Саудовской Аравии и попросила обеспечить "доступные энергоресурсы". Возможно, этот звонок склонил комитет ОПЕК+ именно к тому решению, которое было принято", - заявила Анна Морина.

Эксперт добавила, что "для США сейчас более важна нейтральная, доступная цена на нефть, чем высокие цены и бурный рост собственной нефтедобычи". Сокращение запасов дешевой нефти, которое было одной из целей продолжения сокращения добычи со стороны ОПЕК+ на прошлом заседании, в целом происходит – запасы сокращаются седьмой месяц подряд, но все еще превышают среднюю величину 2015–2019 годов.

Цены на нефтяном рынке упали вечером 31 марта и целый день 1 апреля показывали повышенную волатильность в попытке угадать решение ОПЕК+ (разброс цен на нефть марки Брент составлял от 62,4 доллара за баррель до 64,2 долларов за баррель).

"В результате сразу после объявления решения цены начали расти до уровня выше 65 долларов за баррель, но потом скорректировались до 64,6. Участники рынка восприняли решение увеличить добычу как позитивный сигнал и как уверенность ОПЕК+ в восстановлении спроса на нефть. Если же реального спроса окажется недостаточно для таких объемов, цены могут скорректироваться. Следующее заседание ОПЕК+ состоится 28 апреля, и альянс как раз оставил за собой право корректировать объемы добычи при изменении баланса на рынке", - резюмировала Анна Морина.

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