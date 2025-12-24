Выяснилось, как обезопасить покупку квартиры у пожилого собственника
Самозанятые смогут рассчитывать на "больничные" и декретные
Нижегородское метро могут продлить до улицы Генерала Ивлиева
Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
24 декабря 2025 15:35Облик первого дома по КРТ на Янки Купалы утвердили в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 14:14Нижегородским муниципалитетам списали 3,3 млрд рублей бюджетных кредитов
24 декабря 2025 12:19Нижний Новгород недополучил 582 млн рублей доходов от УСН
24 декабря 2025 11:59В Нижегородской области принимают заявки на Акселерационную программу для соцпредпринимателей
24 декабря 2025 11:55Нижегородский изготовитель теплового оборудования увеличил выработку на 26%
24 декабря 2025 11:46Нижний Новгород направит 31,5 млн рублей на дорожную разметку в 2026 году
24 декабря 2025 11:15Нижегородские власти не запретят продажу алкоголя в новогодние праздники
24 декабря 2025 10:59Программу цифровой трансформации до 2031 года утвердили в Нижнем Новгороде
24 декабря 2025 08:00Нижегородская мэрия создала комиссию по регулированию продажи алкоголя
23 декабря 2025 20:00Павловского перевозчика уличили в ограничении конкуренции при закупках
Экономика

Облик первого дома по КРТ на Янки Купалы утвердили в Нижнем Новгороде

24 декабря 2025 15:35 Экономика
Облик первого дома по КРТ на Янки Купалы утвердили в Нижнем Новгороде

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

В Нижнем Новгороде согласован внешний вид первого жилого дома, который будет построен в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в Автозаводском районе. Речь идет о многоквартирном доме №3 по генплану, который появится в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона. 

Реализацией проекта занимается компания ООО "СЗ "Стройуслуги – 5", победившая в торгах 2024 года. Новый 19-этажный дом станет первым шагом в преображении территории и задал архитектурный тон будущей застройке.

Фасады здания будут выполнены в спокойной цветовой гамме — с использованием белого и серого кирпича, а также железобетонных сэндвич-панелей. На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами.

Вокруг дома появятся парковочные места, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Всё это направлено на создание современной и комфортной среды для будущих жильцов.

В рамках КРТ на участке планируется строительство 14 жилых домов переменной этажности — от 7 до 19 этажей. Проект также включает подземные паркинги и помещения общественного назначения.

Социальная инфраструктура будет развиваться за счет совместных усилий инвестора и города. Инвестор построит два детских сада на 300 мест каждый, а также подготовит проект школы на 800 мест. Строительство самой школы возьмет на себя администрация Нижнего Новгорода.

Одним из важных элементов проекта станет благоустройство территории, включая создание прогулочной зоны и расчистку водоема. В правительстве добавили, что комплексное развитие территории улучшит жилищные условия для более чем 1100 человек.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к реализации проекта уже начата работа по переселению жителей из 39 домов, которые подлежат сносу. Первые семь зданий планируется освободить в 2026 году. 

Также сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область заработала на торгах по КРТ около 1 млрд рублей. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
КРТ Минград Строительство
Поделиться:
Новости по теме
20 декабря 2025 14:06Минград утвердил облик второго дома по проекту КРТ в Ленинском районе
11 декабря 2025 12:40Торги по 10 площадкам КРТ в Нижнем Новгороде пройдут в 2026 году
19 июля 2025 09:00Архитектуру первого дома на Самочкина утвердил нижегородский минград
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Двухэтажный Буревестник снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
03 декабря 2025 17:47Двухэтажный "Буревестник" снова отправился в рейс: фото изнутри и снаружи
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных