Облик первого дома по КРТ на Янки Купалы утвердили в Нижнем Новгороде Экономика

Фото: Институт развития агломерации Нижегородской области

В Нижнем Новгороде согласован внешний вид первого жилого дома, который будет построен в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) в Автозаводском районе. Речь идет о многоквартирном доме №3 по генплану, который появится в границах улиц Янки Купалы, Южного шоссе, Коломенской и Лескова. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

Реализацией проекта занимается компания ООО "СЗ "Стройуслуги – 5", победившая в торгах 2024 года. Новый 19-этажный дом станет первым шагом в преображении территории и задал архитектурный тон будущей застройке.

Фасады здания будут выполнены в спокойной цветовой гамме — с использованием белого и серого кирпича, а также железобетонных сэндвич-панелей. На первом этаже предусмотрены помещения общественного назначения с отдельными входами.

Вокруг дома появятся парковочные места, детские и спортивные площадки, а также зоны для отдыха. Всё это направлено на создание современной и комфортной среды для будущих жильцов.

В рамках КРТ на участке планируется строительство 14 жилых домов переменной этажности — от 7 до 19 этажей. Проект также включает подземные паркинги и помещения общественного назначения.

Социальная инфраструктура будет развиваться за счет совместных усилий инвестора и города. Инвестор построит два детских сада на 300 мест каждый, а также подготовит проект школы на 800 мест. Строительство самой школы возьмет на себя администрация Нижнего Новгорода.

Одним из важных элементов проекта станет благоустройство территории, включая создание прогулочной зоны и расчистку водоема. В правительстве добавили, что комплексное развитие территории улучшит жилищные условия для более чем 1100 человек.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к реализации проекта уже начата работа по переселению жителей из 39 домов, которые подлежат сносу. Первые семь зданий планируется освободить в 2026 году.

Также сообщалось, что в 2025 году Нижегородская область заработала на торгах по КРТ около 1 млрд рублей.