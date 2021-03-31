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Политика

Алексей Порфененко назначен директором ГАУ НО "Центр спортивной подготовки"

02 апреля 2021 15:04  [107] Политика

Фото: пресс-служба правительства региона

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Алексей Порфененко назначен директором ГАУ НО "Центр спортивной подготовки". Об этом сообщили в министерстве спорта Нижегородской области.

Согласно информации, в его обязанности входит руководство региональным центром и организация подготовки спортивных сборных команд России из числа ведущих спортсменов Нижегородской области по 22 олимпийским, 5 паралимпийским, 4 сурдлимпийским видам спорта.

Директор департамента госуправления Сергей Бочаров, комментируя назначение, отметил, что Алексей Порфененко является участников программы "Команда правительства".

СПРАВКА:
Алексей Николаевич Порфененко родился 22 июля 1974 года в Кургане, в 1996 году окончил МГУ им. Н.П. Огарева по специальности "Менеджмент", а в 2009 году - по специальности "Юриспруденция". В 2016 году получил диплом МГПИ им. М.Е. Евсевьева по программе профессиональной переподготовки "Спортивная тренировка в избранном виде спорта".

Занимал должности директора ГАУ РМ "Республиканский спортивно-тренировочный центр "Старт", директора стадиона "Мордовия-Арена", а также руководителя проекта спортивного комплекса "Академия" и управляющего директора спортивного центра "Гран-При" (Воронеж).

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