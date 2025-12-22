Утверждена индексация тарифов ЖКХ в Нижегородской области
Итоги работы в 2025 году подвели на ежегодной Конференции реготделения Единой России

Фото: пресс-служба НРО "Единая Россия"

  22 декабря состоялась итоговая конференция Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия». В мероприятии приняли участие около 400 активистов, депутатов и приглашенных лиц.

На конференции присутствовали: секретарь Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Нижегородской области Глеб Никитин; руководитель Приволжского межрегионального координационного совета партии Роман Любарский; начальник Главного управления Минюста России по Нижегородской области Дмитрий Шапкин; заместитель секретаря регионального отделения партии — руководитель регионального исполнительного комитета Дмитрий Филипенко; председатель городской Думы Нижнего Новгорода, член Генерального совета партии «Единая Россия» Евгений Чинцов. В число участников вошли члены фракций, депутатских объединений партии в Государственной Думе Российской Федерации, Законодательном Собрании Нижегородской области, Городской Думе города Нижнего Новгорода, представительных органах муниципальных образований области, главы муниципальных образований, секретари местных и первичных отделений «Единой России».

Глеб Никитин в своем докладе подвел основные итоги работы Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» в 2025 году. Он отметил, что залог высоких показателей во всех отраслях — это прямой и открытый диалог, выстроенный с властью: от Правительства Нижегородской области до органов местного самоуправления.

«Регион принимает участие в реализации 46 федеральных проектов в рамках 12 национальных. Это дает полный охват по всем приоритетным и стратегическим направлениям развития нашей страны. Национальные проекты призваны изменить к лучшему пространство вокруг нижегородцев - как в крупных городах, так и в селах, – открывая перед жителями новые перспективы для жизни, работы и развития. Стратегическим целям нашей страны отвечают также задачи народной программы, которую реализует партия. Областной центр, малые города, поселки и деревни преображаются при поддержке партийного проекта “Городская среда”. Проведена масштабная работа по сохранению и развитию культурной среды муниципалитетов в рамках федерального партийного проекта “Культура малой Родины”. Проекты партии направлены на выполнение масштабных стратегических задач. Это не только возведение физических объектов. Это еще и трансляция важных ценностей посредством наших акций и мероприятий. Многие из них проходят по инициативе и при участии сторонников партии, за что совсем недавно мы получили высокую оценку федерального руководства. Особые усилия нашей партии направлены на активное участие в гуманитарной миссии. Все наши успехи возможны только благодаря тому, что власть и партия “Единая Россия” работают в одной связке, слышат людей и действуют сообща», — сказал Глеб Никитин.

В 2025 году в рамках реализации народной программы в Нижегородской области достигнуты высокие показатели. В регионе выполнен капитальный ремонт в 20 школах и 2 детских садах. Начинается строительство 6 новых школ и 5 детских садов. Построили 28 новых фельдшерско-акушерских пунктов. Открыто 5 модельных библиотек.

В регионе благоустроили 444 двора и 105 общественных пространств. Отремонтировано более 100 участков дорог общей протяженностью свыше 700 км и 14 мостов. Газифицировано 8 населенных пунктов области.

Большая работа проведена в части поддержки участников и ветеранов СВО и членов их семей. На передовую с начала спецоперации отправлено 770 гуманитарных конвоев. Это почти 5 тысяч тонн помощи от всего региона. Отработано около 3350 заявок от воинских частей, приобретено и передано более 310 транспортных средств. На территории региона успешно реализуются различные образовательные проекты. В их числе федеральный ­- «СВОй бизнес» и региональный - «Герои. Нижегородская область».

В рамках ежегодной Конференции были подведены итоги работы на местах. Усилия корпуса муниципальных депутатов стали надёжным фундаментом для успеха всего регионального отделения «Единой России» в 2025 году.

«Наша работа — это прямое исполнение решений XXII Всероссийского съезда партии. Съезд задал вектор, а наши депутаты, наполнили его реальными делами. Именно они ведут ежедневный, порой не простой, диалог с людьми. Именно они несут прямую ответственность и являются лицом партии на местах. Как подчеркнул Дмитрий Анатольевич Медведев, поистине народной, партию делает муниципальный корпус. Уверен, что результаты, которые мы сегодня обсуждаем — весомое доказательство того, что мы не обманываем ожидания наших избирателей: нашим обещаниям можно и нужно доверять», — пояснил заместитель председателя Законодательного Собрания Нижегородской области, заместитель секретаря Нижегородского регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Антонов.

 О результатах работы Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» рассказал заместитель руководителя Штаба общественной поддержки партии «Единая Россия» Виктор Лунин. Площадка играет ключевую роль в выстраивании эффективной системы взаимодействия с общественными объединениями и активными нижегородцами.

«Штаб общественной поддержки „Единой России“ в Нижегородской области за время своей работы стал устойчивой площадкой для постоянного диалога с жителями и институтами гражданского общества. Здесь объединяются общественные инициативы, экспертные решения и практическая помощь людям — независимо от избирательных циклов. Штаб выполняет важную роль точки притяжения для социальных, гуманитарных и партийных проектов, а также системной поддержки участников СВО и их семей. Масштаб проведённых мероприятий и количество вовлечённых нижегородцев подтверждают востребованность такого формата работы. Мы и дальше будем развивать Штаб как открытую, эффективную и ориентированную на реальные запросы граждан площадку», — отметил Виктор Лунин.

Осенью 2025 года в рамках развития первичных отделений партии и работы на местах, в регионе состоялась масштабная серия форумов. Встречи показали себя, как эффективный практический инструмент. Более 700 депутатов из 49 муниципалитетов прошли насыщенный интенсив. Форумы стали площадкой для живого диалога и обмена самыми важными практиками. Работа проходила по секциям: молодёжная политика, партийные проекты, поддержка семей участников СВО, развитие местных инициатив и создание комфортной городской среды.

«Не устаю повторять: наш самый важный и драгоценный актив — муниципальные депутаты и первичные отделения партии. В 2025 году мы очень активно поработали. В 2026-м работы предстоит еще больше. Перед нами стоят серьезные задачи. Прежде всего, это работа по обновлению народной программы ­ — главного документа, с которым “Единая Россия” пойдет на выборы в Государственную Думу РФ. Что это значит? Это значит, что основу, т.е. проблемы и чаяния граждан, нужно, прежде всего, выявить, понять и только потом передать для обработки. И вот этот первый и самый ответственный этап ляжет на плечи муниципальных депутатов. Уверен, что мы справимся на отлично!», — подчеркнул заместитель председателя Земского собрания Городецкого муниципального округа, председатель регионального Совета первичных отделений партии «Единая Россия» Сейран Искендеров.

Важным событием 2025 года стал Всероссийский форум муниципальных депутатов, прошедший в Москве. Представитель Нижегородской области — руководитель фракции «Единой России» в городской Думе Нижнего Новгорода Евгений Костин выступил с инициативой, которая была одобрена Председателем партии. Депутат предложил создать координационные депутатские группы, которые помогут выстроить прочную вертикаль взаимодействия: муниципалитет — регион — федерация.

«Хочу выразить благодарность Глебу Сергеевичу и команде партии за доверие представить Нижегородскую область на Всероссийском форуме муниципальных депутатов. Наш регион стал пилотным и передовым по внедрению методов партийной работы, что подтверждается успешной деятельностью координационных депутатских групп. Например, благодаря этим группам мы оперативно решили проблему с “разливайками” в жилых домах, что привело к принятию федерального закона. Этот форум подтвердил нашу роль в формировании эффективных депутатских практик. Вместе мы можем больше, и это действительно наш общий девиз!», — отметил первый заместитель председателя городской Думы Нижнего Новгорода, руководитель депутатского объединения партии «Единая Россия» Евгений Костин.

В ходе доклада, Евгений Костин рассказал о детском новогоднем конкурсе «Горьковская игрушка», который состоялся в этом году в пятый раз. Партийный проект реализуется по инициативе депутатского объединения «Единой России» в городской Думе и РИК партии при поддержке департамент образования.

«Главная задача этого конкурса объединить усилия детей и взрослых на творческой основе. “Горьковская игрушка” для многих стала доброй семейной традицией. И это чувствуется практически во всех работах. Соревнование здесь уходит на второй план. На первом — дружный совместный труд разных поколений и, как результат, прекрасное новогоднее настроение», — подчеркнул Евгений Костин.

В 2025 году на суд жюри «Горьковской игрушки» было представлено более 2,5 тысяч работ. На Конференции, одна из победительниц конкурса, ученица 7 класса №118 Евгения Королева, смогла исполнить своё давнее желание. Она подарила губернатору Нижегородской области Глебу Никитину ёлочную игрушку, сделанную своими руками.

«Я сделала блестящую лошадку. Это символ 2026 года. Я очень старалась. Надеюсь, что мой подарок понравился Глебу Сергеевичу и он повесит его на свою елку. Очень рада, что моё желание исполнилось», — поделилась Евгения Королева.

В уходящем году шла активная работа по реализации всех партийных проектов. Важная составляющая — трансляция традиционных ценностей ­— осуществляется посредством различных акций и мероприятий. Многие из них проходят по инициативе и при участии сторонников партии. Состоялись традиционные патриотические акции: «Диктант Победы», «Свеча памяти» и «Огненные картины войны». Не остались без внимания и дети — были успешно проведены акции «Собери ребёнка в школу», «Ёлка желаний», «Коробка храбрости». Кроме того, в рамках проекта «В будущее с «Единой Россией» – более 33 тысяч первоклассников получили от партии страховые полисы.

По итогам Конференции была принята актуальная перспективная повестка на 2026 год. Делегаты определили комплекс мероприятий, связанных с предстоящим избирательным циклом в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации, Законодательное Собрание Нижегородской области, а также мероприятия, направленные на реализацию социально-значимых проектов и программ. Особое внимание будет уделено поддержке участников специальной военной операции и их семей.

Также на Конференции прошла процедура ротации Регионального политического совета Нижегородского регионального отделения. В состав политсовета были доизбраны: руководитель регионального отделения всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Нижегородской области Роман Зыков; председатель Совета депутатов городского округа город Кулебаки, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» городского округа город Кулебаки Павел Игошин; глава местного самоуправления Богородского муниципального округа Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского муниципального округа Алексей Коротков; депутат Городской Думы города Арзамаса Виктор Миенков и глава местного самоуправления Городецкого муниципального округа Нижегородской области, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Городецкого муниципального округа Александр Мудров. В состав Президиума Регионального совета партии были доизбраны: Сейран Искендеров, Александр Мудров и Алексей Коротков.

В завершение мероприятия были отмечены активисты, внесшие значимый личный вклад в реализацию задач и целей народной программы «Единой России» на территории региона. Также торжественно были вручены партийные билеты новым членам партии.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Глеб Никитин Единая Россия
