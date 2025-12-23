Первую медаль "За поддержку СВО" вручили вдове нижегородского депутата Политика

Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Нижегородской области

В Законодательном собрании Нижегородской области вручили первую региональную медаль "За поддержку СВО". Награду передали семье депутата Александра Ефремцева. Церемония прошла 23 декабря в здании парламента.

Как сообщили в пресс-службе ЗСНО, медаль вручал заместитель председателя Заксобрания Дмитрий Краснов. Получила награду супруга депутата — Светлана.

"Александр был человеком слова и дела, профессионалом с чувством огромной ответственности. Каждый день своими делами приближал нашу общую Победу", - отметил Краснов.

Зампредседателя добавил, что Александр Ефремцев не раз бывал на передовой, привозя бойцам гуманитарную помощь, а также вел активную деятельность в своём округе.

В этот день Александру Ефремцеву исполнилось бы 52 года.

Напомним, в Нижегородской области учредили новую региональную награду за поддержку специальной военной операции. Ее удостоены 216 человек за активную гражданскую позицию, помощь участникам СВО и их семьям, увековечение памяти погибших, а также вклад в развитие территорий ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

