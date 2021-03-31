Международный конкурс цифровых решений "World AI&Data Challenge" стартовал в России Политика

Дмитрий Чернышенко и Светлана Чупшева Фото: с сайта правительства России

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Третий международный конкурс цифровых решений "World AI&Data Challenge" стартовал в России 2 апреля 2021 года. Об этом сообщается на сайте правительства России.

Торжественное открытие состоялось в "Точке кипения" в Москве.

"Глобальная задача конкурса – найти решения, как с помощью больших данных повысить качество жизни людей. Больше 20 таких решений, предложенных на конкурсе, уже внедряются в 40 субъектах Российской Федерации", – рассказала гендиректор Агентство стратегических инициатив (организатор конкурса) Светлана Чупшева.

В этом году участники "World AI&Data Challenge" должны будут разработать новые решения социально-экономических задач с помощью технологий искусственного интеллекта и анализа данных.

Конкурс проходит в несколько этапов. На первом - страны, регионы, сообщества или вузы выдвигают на конкурс задач конкретные проблемы, с которыми они сталкиваются. Затем эти задачи рассматриваются командами разработчиков и дата-аналитиков. На финальном этапе полученные разработки внедряются в регионах при поддержке международных экспертов.

"В ближайшее время будет утвержден второй пакет мер поддержки IT-индустрии, разработанный совместными усилиями правительства и бизнеса. В этом году в рамках федерального проекта "Искусственный интеллект" около 6 млрд рублей бюджетных средств будет инвестировано в создание общественных датасетов (наборов данных), поддержку цифровых стартапов и обучение", – рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, говоря о важности затронутой тематики.

Отмечается, что за время своего существования конкурс собрал более восьми тысяч участников. Количество вовлеченных в конкурс дата-специалистов выросло в шесть раз. К примеру, в 2020 году в конкурсе приняли участие более 6,5 тысячи разработчиков из 82 регионов России и 26 стран. Было представлено больше 100 решений для внедрения в регионах.

Важно, что все полученные в результате конкурса решения размещаются на открытом коде. Поэтому понравившуюся практику у себя могут внедрить любая компания или государство.