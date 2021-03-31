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Культура и отдых

Театральный фестиваль-конкурс "Контрамарка 2021" состоится в Нижнем Новгороде

03 апреля 2021 10:11  [1] Культура и отдых
Театральный фестиваль-конкурс Контрамарка 2021 состоится в Нижнем Новгороде

Театральный фестиваль-конкурс Контрамарка 2021 состоится в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов
VI фестиваль-конкурс театральных коллективов "Контрамарка 2021" состоится в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Согласно информации, заявки в виде творческих работ принимаются до 12 апреля на сайте Нижегородского театрального училища им. Е.А. Евстигнеева. Сам фестиваль пройдёт с 27 по 29 апреля на площадке училища.

Участвовать могут коллективы театральных студий со всего региона, в которых занимаются дети среднего и старшего школьного возраста. Предусмотрены две категории: "Большая форма" - сюжетно законченные спектакли; "Малая форма" – моноспектакли, этюды, сцены из спектаклей, а также выступления чтецов.

Победители получат Гран-при за лучший спектакль "Большой формы" и Гран-при за лучший спектакль "Малой формы". Также будут вручены дипломы фестиваля "Лучшая режиссёрская работа" и "Лучшая педагогическая работа".

"Художественные руководители курсов, а также ведущие преподаватели по сценической речи, сценическому движению и актерскому мастерству будут отсматривать ребят в спектаклях. Самым талантливым будет вручена "золотая" и "серебряная" Контрамарка, которая даёт им право при поступлении в Нижегородское театральное училище им. Е.А. Евстигнеева проходить без вступительных испытаний сразу на второй отборочный тур", - добавил директор Нижегородского театрального училища Леонид Чигин.

Также в рамках фестиваля проведут мастер-классы и творческие лаборатории для юных актеров, круглые столы с участием приглашённых специалистов в области театрального искусства.

Напомним, что фестиваль "Контрамарка" в этом году проводится в 6-й раз. В 2020 году конкурс проходил в онлайн-формате. В нём приняли участие 25 театральных коллективов из Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Москвы и Иванова.

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Теги:
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