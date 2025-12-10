Туристический налог вводят в Нижнем Новгороде
Культура и отдых

Высота памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде может составить 95 метров

10 декабря 2025 11:00 Культура и отдых
Высота памятника русской Свободе в Нижнем Новгороде может составить 95 метров

Фото: РВИО

В Нижнем Новгороде стартовал конкурс (18+) на создание архитектурно-художественной концепции нового монумента, который должен стать символом русской Свободы и независимости от внешнего влияния.

Памятник планируют установить на искусственном острове в акватории Волги, в месте её слияния с Окой. Согласно опубликованному положению на сайте Российского военно-исторического общества, высота монумента может достигать 93-95 метров.

Организаторы подчеркивают, что несмотря на масштаб, композиция не должна выглядеть громоздкой и вступать в визуальный конфликт с архитектурой расположенного поблизости собора. Рекомендуется изящный, устремлённый вверх силуэт, сочетающий торжественность и динамику.

Планируется, что новый памятник станет ключевой доминантой городской панорамы и будет виден с большинства точек Нагорной части города.

Кроме самого монумента, на острове может появиться развитая рекреационная зона. В проекте предусмотрены амфитеатр с видом на Волгу, парк с пешеходными аллеями, малые архитектурные формы, озеленение, защищающее от ветра, а также причал для маломерных судов.

Дополнительно рассматривается возможность обустройства смотровой площадки с лифтом, музейного пространства и световых инсталляций.

Прототипом для памятника, согласно конкурсной документации, может стать Кузьма Минин — один из героев народного ополчения XVII века, тесно связанный с историей Нижнего Новгорода.

Победителя конкурса определят до 15 июля 2026 года. 

Ранее сообщалось, что в Сарове Нижегородской области запланирована установка памятника ликвидаторам Чернобыльской аварии.

Конкурсы Памятники РВИО
