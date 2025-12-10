Археологи нашли способ защитить муромский могильник от черных копателей Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Археологи нашли нестандартный способ защитить муромский могильник от черных копателей — они засеяли территорию металлической стружкой и отходами производства. Об этом рассказал корреспонденту НИА "Нижний Новгород" генеральный директор Нижегородского музея-заповедника Юрий Филиппов на открытии выставки "Мурома. Когда молчат летописи..." (6+).

Раскопки в Вачском районе ведутся уже три года. За это время археологи вскрыли 90 захоронений. Ученые планируют продолжить работу и в следующем году.

По словам Филиппова, металл был собран с различных заводов. Теперь любой, кто попытается использовать металлоискатель на этом участке, будет слышать постоянный сигнал.

"Мы там устроили столько сюрпризов, что любой черный копатель, включив металлоискатель, услышит, как он орет везде. Где бы человек ни копнул — везде попадется стружка, обрезки, отходы из разных металлов", — пояснил он.

Таким образом, случайно наткнуться на артефакт практически невозможно. А чтобы найти что-то ценное, придется перекопать весь участок, что существенно снижает интерес для нелегальных искателей.

Филиппов подчеркнул, что черные копатели наносят серьезный ущерб исторической науке.

"Представьте, что вам дали задание написать сочинение по художественному произведению, а кто-то вырвал из него полтора десятка страниц. Вы прочитаете, но не поймете общего смысла. Так и с археологией. Когда артефакт выдергивают из контекста, восстановить полную картину уже невозможно", — объяснил эксперт.

Отвечая на вопрос о мерах борьбы с расхитителями, глава музея отметил, что ученые делают все возможное, но без поддержки правоохранительных органов справиться с проблемой сложно.

Теме черных копателей уделил внимание и замгубернатора Олег Беркович. Он отметил, что такие действия разрушают исторические памятники и лишают музеи возможности работать с подлинными находками.

"Выставка заканчивается экспонатом, связанным с черными копателями. Эти люди разоряют могильники, не передают находки в музеи, а всё уничтожают или продают. Мы очень многое теряем. Но чем активнее музеи будут работать с такими объектами, тем меньше шансов у черных копателей что-либо извлечь и продать", — заявил он.

Ранее гендиректор НГИАМЗ Юрий Филиппов выступил за принятие более жестких мер в отношении расхитителей муромских могильников.