Глеб Никитин и Павел Солодкий провели рабочую встречу Политика

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НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Павел Солодкий провели рабочую встречу. Об этом 3 апреля сообщает пресс-служба областного правительства.

Губернатору был представлен отчёт об итогах деятельности за 2020 год. В частности, в прошлом году году была проведена работа по 561 обращению: 409 из которых поступило в 2020 году, по 152 обращениям работа продолжалась с предыдущих лет. 90% обращений касались административных дел, 10% - уголовных. Консультационную помощь оказали 1,7 тыс. субъектам малого и среднего предпринимательства, проведён 141 приём предпринимателей.

Больше всего обращений (161) возникло по экономическим вопросам, возникшим в связи с мерами, принятыми против распространения коронавирусной инфекции Covid-19. 74 жалобы были на действия контрольно-надзорных и силовых органов, 40 – уголовного преследования.

По 34 обращениям специалисты аппарата участвовали в судах в интересах предпринимателей, по 23 - по просьбе предпринимателей участвовали в проверках контрольно-надзорных органов.

Нарушение прав субъектов предпринимательской деятельности было установлено в 260 случаях, в 70% из них (181 обращение) права предпринимателей удалось восстановить полностью.

"2020 год был крайне непростым для бизнеса. Для его поддержки требовались немедленные решения, основанные на реальных потребностях предпринимателей. Благодаря вашей работе удалось решить немало сложных проблем, оперативно сглаживать возникающие противоречия", - прокомментировал Глеб Никитин.

Глава региона заверил, что предложения и замечания омбудсмена, представленные в докладе, будут учтены, соответствующие поручения даны профильным министерствам и ведомствам.

"Несмотря на все сложности пандемийного года, нам удалось добиться впечатляющего роста по объему инвестиций. Регион сделал рывок и в общероссийском инвестиционном рейтинге. Надеюсь, что и в 2021 году бизнес продолжит инвестировать, создавать новые рабочие места. Обязательно продолжим работу по улучшению инвестиционного климата", - обратил внимание губернатор.

В свою очередь Павел Солодкий обратил внимание, что то, насколько комфортно чувствует себя бизнес, напрямую зависит от условий, сформированных органами власти.

"В прошлом году мы столкнулись с кризисом, которого не знали ранее. И я хочу отметить оперативность и взвешенность решений, которые принимали областное правительство. Нам удалось избежать перекосов, наблюдавшихся в других регионах. Все понимали, что потери будут неизбежны. Но с задачей минимизировать их область справилась", - подчеркнул он.

Напомним, что в апреле состоятся публичные слушания доклада уполномоченного, после чего отчёт представят на заседаниях областного Законодательного собрания и правительства региона.