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Общество

Более шести тысяч жителей Дзержинска проголосовали за проекты "Вам решать!"

04 апреля 2021 10:13  [48] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Более шести тысяч жителей Дзержинска проголосовали за инициативы в рамках проекта "Вам решать!". Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

В голосовании, которое проходит до 15 апреля на электронной площадке вамрешать.рф, уже приняли участие 6 414 жителей.

Каждый участник может поддержать одну из 12 инициатив, предложенных активистами Игумнова, Горбатовки, Гавриловки, Пыры, Желнино и Бабино.

К примеру, в случае победы инициативы, на улице Школьной в Горбатовке будет обустроена площадка с тренажерами, спортивным комплексом и спортивными элементами, а также дорожки и тротуары. Жители Пыры просят поддержать инициативу обустройства территории спортивно-игровой площадки с установкой тренажеров и воркаут-комплекса на улице Чкалова.

Жители Дзержинска могут проголосовать следующим образом: перейти по ссылке, выбрать г.о.г. Дзержинск, выбрать проект из предложенного перечня, авторизоваться через "Госуслуги" и проголосовать.

Вопросы о регистрации на портале "Госуслуги" и голосовании на сайте вамрешать.рф можно задать по телефону горячей линии ассоциации "Дзержинск и Мы": 8 (8313) 39-79-19.

Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отмечал, что именно активность граждан при голосовании станет для конкурсной комиссии ключевым показателем при принятии решения о поддержке проектов.

"Мне хочется поблагодарить все инициативные группы, принявшие участие в этой работе. Ваше неравнодушие позволяет делать лучше и комфортнее наши города и села. Вы не жалеете сил и времени, чтобы реализовать проекты, полезные вашим землякам. Призываю всех голосовать за  представленные инициативы. Это реальная возможность повлиять на жизнь своей малой родины", - отметил Глеб Никитин.

На реализацию инициатив жителей, которые пройдут конкурсный отбор проекта "Вам решать!", в региональном бюджете 2021 года заложено 730 млн рублей. Все проекты будут реализованы в текущем году.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал закон об инициативном бюджетировании на муниципальном уровне в прошлом году.

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Теги:
Благоустройство Дзержинск
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