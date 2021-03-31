Взрывчатку ищут в здании на Рождественской утром 5 апреля

Ул.Рождественская, дом №23
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Взрывное устройство ищут в здании на ул.Рождественской Нижнего Новгорода утром 5 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщение о взрывчатке в доме №23 поступило в 12:56. На место выехали спасатели. Находящихся в здании людей пришлось эвакуировать.
В настоящее время помещения дома проверяют на наличие взрывных устройств.
В доме №23 на ул.Рождественской зарегистрированы такие организации, как администрации Керженского заповедника и Волжского бассейна внутренних водных путей. Также в этом здании находятся служба государственной регистрации судов и прав на них, клуб для детей и подростков "Юный натуралист" и бар.
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