Взрывчатку ищут в здании на Рождественской утром 5 апреля Происшествия

Ул.Рождественская, дом №23 Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Взрывное устройство ищут в здании на ул.Рождественской Нижнего Новгорода утром 5 апреля. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.

Сообщение о взрывчатке в доме №23 поступило в 12:56. На место выехали спасатели. Находящихся в здании людей пришлось эвакуировать.

В настоящее время помещения дома проверяют на наличие взрывных устройств.

В доме №23 на ул.Рождественской зарегистрированы такие организации, как администрации Керженского заповедника и Волжского бассейна внутренних водных путей. Также в этом здании находятся служба государственной регистрации судов и прав на них, клуб для детей и подростков "Юный натуралист" и бар.