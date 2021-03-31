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Культура и отдых

"Тотальный диктант" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля

05 апреля 2021 15:17  [38] Культура и отдых

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

"Тотальный диктант" вновь пройдет в Нижнем Новгороде 10 апреля. Об этом говорится на официальном сайте проекта.

Согласно размещенной на сайте карте, акция пройдет на 35 площадках.

Лекторами диктанта традиционно станут выдающиеся люди. Так, на базе нижегородской филармонии текст диктанта прочтет писатель, автор "Тотального диктанта — 2020" Андрей Геласимов. В разных корпусах ННГУ лекторами станут преподаватели вуза: Валентина Шавлюк, Анна Таланова, Марианна Любимова и Алексей Коровашко.

Журналисты также выбраны в этом году в качестве лекторов на нижегородских площадках: в информационном центре по атомной энергии лектором станет редактор-ведущая телекомпании "Волга" Ирина Зрячева, в библиотеке им. В. Г. Короленко - преподаватель Приволжской Медиашколы, музыкальный и театральный журналист Светлана Кукина, в репетиторском центре "Знатоки" - тележурналист Евгения Орлова, а в библиотеке им. С. В. Михалкова - актёр, теле- и радиоведущий Андрей Лазарев.

Один из пунктов написания диктанта будет расположен в ТРЦ "Жар-Птица". Там текст "Тотального диктанта" прочтет учитель русского языка и литературы, руководитель творческой студии "Один дома", автор YouTube-канала "Училка vs ТВ" Татьяна Гартман.

Также для всех желающих будет доступна онлайн-площадка.

Отмечается, что нижегородцы смогут написать диктант не только на русском, но и на английском языках.

Полный список площадок, на которых можно будет проверить свои знания русского языка, а также английской орфографии и пунктуации опубликован по ссылке.

Напомним, что в 2020 году акция не состоялась из-за коронавирусных ограничений.

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Теги:
Тотальный диктант
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