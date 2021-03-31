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Бизнес

Банк "Открытие" запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков

05 апреля 2021 15:26  [86] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" запустил переводы с бизнес-карт клиентам сторонних банков. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, клиенты банка из сегмента малого и среднего бизнеса получили возможность переводить средства со своих бизнес карт физическим лицам – владельцам пластиковых карт других банков.

Для перевода средств с бизнес-карты отправителю необходимо знать только номер карты получателя. Перевести деньги можно с помощью онлайн-банка и приложения "Бизнес-портал". Дополнительно подключать услугу не нужно – она уже доступна клиентам малого и среднего бизнеса в разделе "Бизнес-карты".

Перевод с бизнес-карты требует минимум действий – выбрать карту отправителя, указать сумму, доступную для перевода, ввести номер карты получателя и выбрать назначение платежа из выпадающего списка. Затем подтвердить перевод кодом из СМС – средства на карту физлица будут переведены онлайн.

"Предпринимателям часто требуется перевести средства физическим лицам. Наш новый сервис позволяет рассчитываться с поставщиками, оплачивать товары и услуги и переводить средства на карты в режиме 24/7, в выходные и праздничные дни, в любой сторонний банк на территории РФ", – отметил руководитель Центра развития карточного бизнеса банка "Открытие" Тимур Бедрединов.

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Теги:
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