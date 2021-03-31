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Общество

Нижегородцы смогут увидеть первый весенний звездопад с 14 по 30 апреля

05 апреля 2021 15:58  [149] Общество

Фото: Московский планетарий

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы смогут увидеть первый весенний звездопад "Лириды" с 14 по 30 апреля. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказал старший научный сотрудник Нижегородского планетария Алексей Киселев.

Своего пика метеорный поток достигнет 22 апреля. Ожидается интенсивность в 18 метеоров в час, скорость - 49 км/с.

При этом Алексей Киселев пояснил, что в реальности можно будет наблюдать до 9 метеоров в час. Дело в том, что в этот день Луна будет находится в первой четверти, что ухудшает видимость. Полнолуние приходится на 27 апреля.

"В связи с этим лучшие условия для наблюдения будут после 03:00 до восхода солнца", - рассказал он.

Увидеть звездопад можно только невооруженным глазом и с помощью специальных камер, которые охватывают все небо. В телескоп метеорный поток не видно.

Отметим, что наблюдение возможно только при ясном небе.

Напомним, в 2019 и 2020 годах интенсивность метеорного потока также составляла 18 метеоров в час.

СПРАВКА:

Поток Лириды вызвала комета C/1861 G1 Тэтчер. Она прошла через перигелий (ближайшая к Солнцу точка) Земли в 1861 году и оставила шлейф частичек размером с пылинку. Эти частички долетает до Земли до сих пор. Точка вылета - звезда Вега созвездия Лиры. Это вторая звезда по яркости на северном небе. Чем больше времени прошло с прохождения кометы через перигелий – тем меньше метеоров остается на орбите.

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Теги:
Космос Планетарий
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