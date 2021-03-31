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Общество

Ученые установили, что Земля находится на границе опасного участка Галактики

05 апреля 2021 17:54  [96] Общество

Фото: Соцсеть

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Астрономы составили карту "безопасности" участков Галактики и выяснили, что Земля расположена на самой границе зоны максимальной безопасности.

Соответствующие исследования опубликованы в научной статье в журнале Astronomy & Astrophysics.

При исследовании учитывались взрывы сверхновых, гиперновых и столкновения нейтронных звезд, которые способны полностью уничтожить жизнь на близлежащих мирах, поскольку поток заряженных частиц и жесткого излучения может сорвать с планеты атмосферу, разрушить озоновый слой или просто подвергнуть все живое опасному облучению.

Оценивая тот или иной регион Галактики, ученые принимали во внимание два фактора: вероятность возникновения там планеты, на которой можно жить, и вероятность космического катаклизма, уничтожающего эту жизнь.

По расчетам ученых, Земля оказалась как раз на границе "благополучного" и неблагополучного участков, что говорит о риске уничтожения озонового слоя планеты после направленного на нее гамма-всплеска.

Планете земля 4,5 млрд лет, и авторы исследования считают, что она уже подвергалась опасным воздействиям со стороны космических взрывов. Например, это могло случиться 444 млн лет назад и вызвать "ордовикское вымирание".

Стоит отметить, что прямых доказательств ближайшего межпланетного катаклизма у ученых нет, и данная версия является гипотезой.

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Теги:
Исследование Космос
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