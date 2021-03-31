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Спорт

Нижегородец завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лыжным гонкам

05 апреля 2021 18:54  [113] Спорт

Фото: пресс-служба правительства региона

Нижегородец Артем Мальцев завоевал золотую медаль на Чемпионате России по лыжным гонкам. Об этом сообщили в Минспорта региона.

Чемпиона по лыжным гонкам завершился 4 апреля в Тюмени. Артем Мальцев завоевал золотую медаль в индивидуальной гонке свободным стилем на 15 км.

Также в чемпионате принимала участие мужская сборная Нижегородской области в составе Петра Седова, Александра Кулешова, Никиты Родионова и Артема Мальцева.

"Учитывая сильную конкуренцию, мужская сборная Нижегородской области показала неплохой результат в эстафете 4х10 км. На заключительных этапах нижегородцам удалось переместится с восьмого на четвертое место", - рассказали в министерстве.

Необходимо отметить, что Нижегородская область впервые была представлена сборной на чемпионате России, в предыдущие годы нижегородцы выступали лишь в составе сборной команды ПФО.

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Теги:
Лыжный спорт Соревнование
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