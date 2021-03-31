инвест-проект
На тысячных купюрах появится Нижний Новгород
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Два рейса в неделю запланировано по маршруту "Нижний Новгород-Стамбул"
Гала-шоу пройдет в акватории Волги и Оки к 800-летию города
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня на 6 апреля 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Максим Аверин
М. Виторган И А. Цыпкин
Мастер и Маргарита
Последние новости рубрики Бизнес
06 апреля 2021 12:11  [74] "Ростелеком" определил основной инструмент хакеров в ПФО
06 апреля 2021 11:48  [71] Новый "Онлайн-переезд" — "Ростелеком" сам перевезет услуги в другую квартиру
06 апреля 2021 11:08  [242] Строительство океанариума на Гребном канале одобрили в Нижнем Новгороде
06 апреля 2021 10:11  [88] Более 120 тысяч операций снятия наличных провели предприниматели - клиенты банка "Открытие"
06 апреля 2021 09:55  [144] Нижегородская область вошла в один из пилотных регионов для внедрения новых правил инвестирования
05 апреля 2021 18:40  [207] Президент РФ Владимир Путин подписал Указ о награждении сотрудников ПАО "ЛУКОЙЛ"
05 апреля 2021 17:48  [470] Глеб Никитин пригласил нижегородских инвесторов принять участие в конкурсе "Инвестиционный проект года"
05 апреля 2021 16:59  [203] Нижегородская область увеличила экспорт в Узбекистан в 2 раза
05 апреля 2021 16:44  [336] Логистический хаб по распределению товаров по всей России хотят создать в Нижегородской области
05 апреля 2021 16:30  [231] ГАЗ рассматривает возможность организации сборки LCV в Узбекистане
Бизнес

Новый "Онлайн-переезд" — "Ростелеком" сам перевезет услуги в другую квартиру

06 апреля 2021 11:48  [71] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Новый "Онлайн-переезд" — ПАО "Ростелеком" сам перевезет услуги в другую квартиру. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Согласно информации, новая услуга компании помогает при переезде абонента на другое место жительства сохранить привычный набор домашних телеком-услуг. С момента запуска "Онлайн-переезда" в 2017 году сервисом воспользовалось уже более 150 тысяч семей.

"При переезде все мы сталкиваемся с множеством хлопот. “Ростелеком” снимет часть из них, решив все вопросы по переносу домашних услуг связи и сэкономив не только время, но и деньги. Обновленный "Онлайн-переезд" стал удобнее, получил новый привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на основе обратной связи от абонентов. Хочется пожелать, чтобы переезды наших клиентов были связаны только с улучшением жилищных условий и оставляли положительные эмоции от нашего сервиса, который организует на новом месте привычные телеком-услуги", — отметил директор продуктового офиса "Доступ, голос и услуги виртуального оператора" компании "Ростелеком" Артём Черменин.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно оформить заявку на сайте "Ростелекома". После этого сотрудники компании свяжутся с абонентом и помогут организовать переезд интернета, IPTV и домашнего телефона на новый адрес. В заявке нужно указать адреса выезда и въезда (если новый адрес уже известен), предпочтительные даты отключения и подключения услуг.

На сайте можно отслеживать выполнение заявки. В обновленной версии сервиса стало удобнее оформить заявку, также проще вводить данные благодаря новой адресной базе — система сама предложит нужное название по первым буквам названия населенного пункта и улицы.

В рамках сервиса "Онлайн-переезд" у абонента сохранится история покупок и бонусов, а также необходимое оборудование (роутер и/или ТВ-приставка) со своими настройками. После переезда в течение двух месяцев клиенты "Ростелекома" получат 50% скидку на абонентскую плату.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ростелеком
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2021
Фоторепортажи
31 марта 2021 11:47Реставрация Литературного музея им. Горького
вамрешать.рф
Архив
ТРИО ОЛЕГА АККУРАТОВА
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph