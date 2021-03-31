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Общество

Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 24 апреля

07 апреля 2021 09:54  [70] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Нижегородская область присоединится к всероссийскому субботнику 24 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Согласно информации, уборка пройдет на общественных пространствах, которые были благоустроены по проекту "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда".

По словам губернатора Глеба Никитина, в прошлые годы жители региона принимали активное участие в голосовании по выбору объектов для благоустройства в рамках национального проекта.

"Это позволяет не только напрямую влиять на ход благоустройства, но и формирует более ответственное отношение к проделанной работе. Всероссийский субботник дает возможность каждому человеку внести свой вклад в формирование комфортной городской среды", - сказал он.

Ранее сообщалось, что месячник по благоустройству начнется в Нижнем Новгороде 5 апреля.

Он продлится до 15 мая. За это время планируется очистить и провести озеленение территорий города, в том числе окрасить заборы и ограждения, высадить цветы, разбить клумбы и др. В порядок приведут кладбища и территории, прилегающие к мемориалам и памятникам.

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Теги:
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