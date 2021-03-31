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Спорт

Мастер-класс по баскетболу провели профессиональные спортсмены для нижегородских школьников

07 апреля 2021 11:10  [59] Спорт

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Мастер-класс по баскетболу провели профессиональные спортсмены для нижегородских школьников. Об этом сообщает НРО партии "Единая Россия".

Согласно информации, мероприятие было организовано региональным отделением партии и советом сторонников партии в рамках всероссийской акции "Зарядка со звездой" и регионального проекта "Открытые тренировки".

Профессиональные спортсмены – тренер школы баскетбола "Поколение" Иван Гущин и игрок дубля БК "Нижний Новгород" Антон Парфенов провели с учениками гимназии №184 тренировку, показали им различные упражнения, поделились "секретами" и "тонкостями" баскетбола. Затем спортсмены вместе с учениками провели несколько игр.

"Было очень интересно, я сегодня узнала что-то новое, что не всегда можно получить на уроках физкультуры. Особенно понравились игры, было здорово соревноваться с профессионалами, которые имеют опыт в большом спорте. Тренеры заряженные, отзывчивые. Они нас учили тому, что баскетбол – это командный вид спорта, надо всегда видеть своих игроков, учитывать не столько свои индивидуальные качества, а командные, подстраиваться под игроков, искать общий язык на площадке. От мастер-класса у меня очень положительное впечатление", - отметила ученица 9 класса гимназии №184 Нижнего Новгорода Анна Каштанова.

В гимназии №184 работает баскетбольная секция, в ней дети начинают заниматься с раннего возраста, есть своя школьная команда, которая участвует в различных соревнованиях.

"Мы постарались показать ребятам какие-то нюансы, которые, возможно, школьный тренер не всегда может объяснить, а игроки, которые прошли школу баскетбольного клуба, могут где-то подсказать, ответить на вопросы, интересующие школьников. И я приятно удивлен и даже горжусь тем, что столько детей любят баскетбол и знают об этом виде спорта больше чем, к примеру, 10 лет назад знали мои одноклассники. Мы хотим, чтобы баскетбол вошел в проект "Открытые тренировки", и готовы принимать участие как тренеры", - рассказал Иван Гущин.

Напомним, проект "Открытые тренировки" стартовал в Нижегородской области летом 2020 года. В его рамках на открытом воздухе проходят бесплатные занятия для всех любителей спорта и активного отдыха. Их проводят инструкторы по различным спортивным направлениям.

Депутат Гордумы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова отметила, что проект "Открытые тренировки" как раз стартовал в прошлом году из Ленинского района. И количество участников показывает, что этот проект понравился жителям. С наступлением теплой погоды тренировки возобновятся в парке "Дубки".

"Замечательно, что сегодня существуют такие возможности для занятий спортом и в школах, и на улице для всех желающих. Сегодняшний мастер-класс вызвал большой интерес со стороны ребят и массу положительных эмоций. Поэтому будем обязательно поддерживать такие проекты и акции, помогать и воплощать в жизнь. Может, для кого-то это мечта – потренироваться с именитым спортсменом", - сказала депутат.

По окончании юным спортсменам были вручены благодарственные письма и подарок – новые баскетбольные мячи.

По инициативе "Единой России" акция "Зарядка со звездой" проходит в образовательных и спортивных учреждениях региона.

Отметим, что партия "Единая Россия" третий год организует спортивные тренировки в рамках акции третий год. Участие в них принимают профессиональные спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы, мастера спорта, заслуженные тренеры в разных видах спорта. Акция направлена на популяризацию здорового образа жизни и привлечение подрастающего поколения к занятиям спортом.

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Теги:
Баскетбол Единая Россия
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