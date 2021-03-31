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Происшествия

Сотрудник нижегородской логистической компании застрелил коллегу

07 апреля 2021 12:16  [33] Происшествия

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Сотрудник нижегородской логистической компании застрелил коллегу. Об этом сообщается на сайте Следственного управления СК России по Нижегородской области.

Согласно информации, следователями по данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

По версии следствия, инцидент произошел 7 апреля утром на ул. Минеева (Автозаводский район).

При проведении инструктажа работников логистической компании, которая занимается перевозками грузов, один из сотрудников произвел выстрел из огнестрельного оружия в коллегу. В результате от полученных телесных повреждений 23-летний мужчина скончался.

На месте происшествия работают следователи СК. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего и допрашивают очевидцев.

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Теги:
СК РФ Убийство
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