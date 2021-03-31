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Общество

Заседание Общественного совета состоялось в МВД по Нижегородской области

07 апреля 2021 14:03  [80] Общество

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Заседание Общественного совета состоялось в ГУ МВД России по Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно информации, расширенное заседание состоялось 6 апреля в режиме видеоконференцсвязи.

Впервые в мероприятии приняли участие руководители всех территориальных ОВД области и председатели общественных советов при них. Также в мероприятии приняли участие уполномоченный по правам человека в Нижегородской области Оксана Кислицына и уполномоченный по правам ребенка в Нижегородской области Маргарита Ушакова.

По сложившейся традиции заседание началось с награждения. За существенный вклад в работу по профилактике правонарушений и преступлений начальник ГУ МВД России по Нижегородской области генерал-лейтенант полиции Юрий Арсентьев вручил медали 200 лет МВД России советнику главы администрации Нижнего Новгорода Ирине Тарасовой и директору школы №174 Людмиле Демидовой.

Грамотами Общественного совета при ГУ МВД России по Нижегородской области были награждены Наталья Панова, Игорь Буин, Виктор Тятинькин и Александр Тюрин.

Начальник ГУ МВД России по Нижегородской области Юрий Арсентьев в своем выступлении подвел итоги работы МВД за 3 месяца 2021 года. Согласно статистике, в области сократилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей и разбойных нападений. При этом генерал-лейтенант полиции выразил искреннюю озабоченность ростом зарегистрированных краж и мошенничеств на территории региона, совершаемых с использованием информационных технологий.

"Многие из участников сегодняшнего мероприятия, являясь лидерами общественного мнения, вносят большой личный вклад в работу по профилактике противоправных деяний", - сказал он.

Председатель Общественного совета при региональном МВД Вадим Гребенщиков отметил, что в 2020 году было проведено более 1 500 мероприятий, в числе которых личные приемы граждан, проверки помещений, занимаемых ОВД.

В заключение встречи участники мероприятия обозначили приоритетные направления работы, а именно участие в профилактических акциях, направленных на предупреждение фактов мошеннических действий, в том числе с использованием средств сотовой связи, IT-технологий и отдельных видов краж.

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Теги:
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