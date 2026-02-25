Перечень растений-иноагентов утвердят в Нижегородской области
Эксклюзив
Митрополит Георгий рассказал, как улучшить демографию в регионе
Эксклюзив
Центр соколиной дипломатии откроют в Нижегородской области
Что хотят построить на Гребном канале в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
25 февраля 2026 17:22
Частичное обрушение крыши произошло во Дворце культуры в Заволжье
25 февраля 2026 17:02
Нижегородскую компанию оштрафовали за нарушения при найме бывшего таможенника
25 февраля 2026 16:16
Группе лжегазовщиков вынесли приговор за аферы в Нижегородской области
25 февраля 2026 15:15
Эксклюзив
Свыше 1,5 тысячи экономических преступлений раскрыли в Нижнем Новгороде
25 февраля 2026 14:20
Эксклюзив
Шесть подростков погибли в Нижнем Новгороде из-за наркотиков в 2025 году
25 февраля 2026 14:09
Нижегородец потерял деньги после перехода по ссылке от знакомого
25 февраля 2026 12:43
Нижегородские альпинисты вступились за обвиняемого в гибели девушки на Варварке
25 февраля 2026 11:28
Бастрыкину доложат о покушении на многодетную нижегородку
25 февраля 2026 10:45
Двух парней 17 и 18 лет будут судить за дропперство в Павлове
25 февраля 2026 09:14
Власти отказались от претензий к экс-главе нижегородского ОНФ Жильцову
Происшествия

Частичное обрушение крыши произошло во Дворце культуры в Заволжье

25 февраля 2026 17:22 Происшествия
Частичное обрушение крыши произошло во Дворце культуры в Заволжье

Фото: телеканал "Городец-ТВ"

Во Дворце культуры города Заволжья рухнула часть крыши. Об этом сообщает местный телеканал "Городец-ТВ" (18+).

ЧП произошло ночью с 22 на 23 февраля. К счастью, пострадавших нет. Пока массовые мероприятия в учреждении приостановлены, но кружки и творческие студии продолжают свою работу.

Комиссия обследовала здание, в результате чего была определена площадь повреждения - около 180 квадратных метров кровли, что составляет примерно 10% от общей площади крыши. Данный участок в ближайшие дни подготовят к консервации.

"Необходимо очистить крышу от снега, чтобы снять лишнюю нагрузку, и как можно скорее приступить к временному ограждению поврежденного участка. Работы планируем закончить к пятнице, максимум к понедельнику следующей недели", — сообщила директор дворца культуры Людмила Захарова.

Комиссией также был сделан вывод, что зданию нужен срочный капитальный ремонт кровли. Поскольку дворец был построен в 1954 году и является объектом культурного наследия, к работам можно допустить только лицензированного подрядчика. Однако реконструкция обойдется дорого — по предварительным оценкам, затраты составят около 156 млн рублей.

Людмила Захарова уточнила, что возможен поэтапный ремонт, который начнется именно с восстановления кровли.

Ранее сообщалось, что в Пильне Нижегородской области часть крыши дома рухнула после сильных снегопадов. А в Лукоянове после частичного обрушения крыши местного детсада завели уголовное дело.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Дом Культуры Заволжье Снег
Поделиться:
Новости по теме
17 февраля 2026 16:16
Нижегородцам объяснили, как добиться компенсации после падения наледи с крыш
16 февраля 2026 10:20
Нижегородские ДУКи оштрафовали за неубранный снег с крыш 417 домов
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
22 февраля 2026 19:19
Нижегородцы весело отметили Масленицу: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных