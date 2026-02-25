Частичное обрушение крыши произошло во Дворце культуры в Заволжье Происшествия

Фото: телеканал "Городец-ТВ"

Во Дворце культуры города Заволжья рухнула часть крыши. Об этом сообщает местный телеканал "Городец-ТВ" (18+).

ЧП произошло ночью с 22 на 23 февраля. К счастью, пострадавших нет. Пока массовые мероприятия в учреждении приостановлены, но кружки и творческие студии продолжают свою работу.

Комиссия обследовала здание, в результате чего была определена площадь повреждения - около 180 квадратных метров кровли, что составляет примерно 10% от общей площади крыши. Данный участок в ближайшие дни подготовят к консервации.

"Необходимо очистить крышу от снега, чтобы снять лишнюю нагрузку, и как можно скорее приступить к временному ограждению поврежденного участка. Работы планируем закончить к пятнице, максимум к понедельнику следующей недели", — сообщила директор дворца культуры Людмила Захарова.

Комиссией также был сделан вывод, что зданию нужен срочный капитальный ремонт кровли. Поскольку дворец был построен в 1954 году и является объектом культурного наследия, к работам можно допустить только лицензированного подрядчика. Однако реконструкция обойдется дорого — по предварительным оценкам, затраты составят около 156 млн рублей.

Людмила Захарова уточнила, что возможен поэтапный ремонт, который начнется именно с восстановления кровли.

Ранее сообщалось, что в Пильне Нижегородской области часть крыши дома рухнула после сильных снегопадов. А в Лукоянове после частичного обрушения крыши местного детсада завели уголовное дело.